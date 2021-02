Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni 19, 20 e 21 febbraio 2021

1 Paolo Fox: l’oroscopo del weekend

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 19, 20 e 21 febbraio 2021. Come ogni fine settimana ritorna l’appuntamento fisso con l’oroscopo di Paolo Fox e le sue stelle. Su Rai 2 con la messa in onda de I Fatti Vostri, l’astrologo Paolo Fox ci rivela le previsioni del giorno, segno per segno.

Scopriamo insieme tutte le previsioni del giorno, di oggi e domani seguendo l’andamento delle stelle. Grazie all’insostituibile Paolo Fox.

Oroscopo del 19, 20 e 21 febbraio 2021: Toro – due stelle

Le stelle di questo fine settimana sono complesse per il segno del Toro. Fate tante cose e andate avanti su tanti progetti. Ogni tanto si sente della fatica. Magari volete mettere i puntini sulle i.

Intorno al 10-11 febbraio potrebbero essersi verificati dei problemi in amore, cercate di non ritornare in situazioni che hanno portato a delle conflittualità in passato.

Ogni cosa che fate in questo periodo è posta ad una sorta di revisione, modifica, miglioramento. Vi aspettate qualcosa di più. Non è detto che con queste stelle dobbiate per forza fare cose clamorose, ma quelle da portare avanti dovranno essere sistemate.

Prosegui per conoscere tutte le altre previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del weekend…