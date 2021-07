1 Giorni di relax per Oscar Branzani

Lo scorso anno come ricorderemo a finire al centro del gossip e del pettegolezzo è stato Oscar Branzani. Dopo un lungo amore infatti l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della sua relazione con Eleonora Rocchini. Tuttavia era sembrato che la scorsa estate i due si fossero riavvicinati, al punto che in molti hanno parlato di ritorno di fiamma. Ciò nonostante le cose sono andate in maniera diversa, e l’ex calciatore ha così voltato definitivamente pagina, iniziando la sua vita da single.

Da qualche ora però Oscar Branzani è finito nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Come riporta Very Inutil People infatti l’ex tronista di Uomini e Donne è stato avvistato in vacanza in Sardegna con l’ex moglie di un altro famosissimo ex tronista. Parliamo di Silvia Corrias, che come è noto è stata sposata con Lucas Peracchi! Oscar e Silvia, insieme ad altri amici, hanno trascorso un weekend in relax, e in molti si sono chiesti se tra i due ci sia un flirt un corso. Tuttavia sempre Very Inutil People precisa che Branzani e la Corrias si conoscono da circa due anni e che tra loro non c’è altro che una semplice amicizia. Questo quanto si legge in merito:

“La Corrias è l’ex moglie di Lucas Peracchi ed ex fiamma di Giorgio Alfieri. Silvia ha accompagnato Branzani, impegnato a realizzare una collaborazione per un ente turistico, in questo weekend nel mar di Sardegna. I due, assieme a un vasto gruppo di amici, stanno trascorrendo il pomeriggio a bordo di un gommone. Dalle foto e i video trapelati, Branzani e la Corrias appaiono sorridenti e affiatati, tanto che pare lecito domandarsi se tra i due non sia nato qualcosa. Niente da fare. Nessun flirt in corso tra Oscar e Silvia, o almeno per il momento. L’ex calciatore napoletano e la Corrias si conoscono da circa due anni e il loro pare essere, a tutti gli effetti, un saldo legame d’amicizia”.

Nessun flirt in corso dunque tra Oscar Branzani e Silvia Corrias. Nel mentre qualche giorno fa alcune persone hanno beccato l’ex tronista con l’ex fidanzata di un noto cantante italiano. Rivediamo di chi si tratta.