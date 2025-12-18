La cerimonia più attesa del cinema sarà gratuita e in streaming mondiale grazie all’accordo pluriennale tra Academy e piattaforma video…

Oscar in streaming: la grande rivoluzione dal 2029

Gli Oscar cambiano volto. Dopo decenni di dirette su ABC, la cerimonia cinematografica più famosa al mondo approda finalmente al digitale. Dal 2029, la 101ª edizione sarà visibile in diretta e gratuitamente su YouTube, segnando un passaggio storico dalla TV tradizionale allo streaming globale.

L’accordo storico tra Academy e YouTube

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha firmato un accordo pluriennale con YouTube, che detterrà i diritti esclusivi di trasmissione degli Oscar fino al 2033. Non solo la cerimonia: la piattaforma ospiterà anche il red carpet, i Governors Awards e l’annuncio delle nomination, diventando il nuovo epicentro dell’evento più glamour del cinema.

Le parole dei protagonisti

Bill Kramer, amministratore delegato dell’Academy, e la presidente Lynette Howell Taylor non nascondono l’entusiasmo:

“Questa partnership globale ci permetterà di rendere gli Oscar più accessibili e internazionali, portando il nostro lavoro davanti a un pubblico vastissimo”.

Dal piccolo schermo al mondo digitale

La decisione riflette la trasformazione delle abitudini di fruizione: sempre più spettatori scelgono lo streaming online. L’Academy vuole così avvicinare le nuove generazioni, garantendo che il fascino della Notte degli Oscar arrivi ovunque, senza barriere geografiche.

Perché il gossip lo adorerà

La mossa di YouTube non è solo tecnologica: è un vero colpo di scena nel mondo dello spettacolo. Prepariamoci a vedere interviste esclusive, backstage mai visti e dirette a portata di smartphone, con un approccio fresco e moderno che farà parlare di sé.