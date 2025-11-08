Sabato 8 novembre torna Tú sí que vales con una puntata ricca di ospiti e performance spettacolari e divertenti. Tanti gli ospiti attesi anche questa sera, da Elodie a Mara Venier e non solo per l’ormai celebre Lip Sync Battle!

Tú sí que vales, gli ospiti dell’8 novembre

Torna anche questa sera, sabato 8 novembre, un nuovo appuntamento con Tú sí que vales, il talent show campione d’ascolti di Canale 5 che continua a regalare emozioni, risate e momenti spettacolari. Sul palco, ancora una volta, si alterneranno artisti di ogni età e provenienza: maghi, acrobati, cantanti, ballerini, attori e giocolieri, pronti a stupire la giuria e il pubblico con le loro esibizioni uniche.

A valutare i concorrenti di Tú sí que vales ci sarà come sempre la giuria d’eccezione composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, affiancati dal pubblico popolare e dall’energia dei conduttori Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, un trio ormai collaudato.

La puntata dell’8 novembre di Tú sí que vales promette di essere una delle più divertenti della stagione, grazie a una nuova edizione della Lip Sync Battle, il momento comico-musicale più atteso della serata.

Sul palco vedremo Mara Venier e Sabrina Ferilli scatenarsi sulle note di “Cicale” di Heather Parisi, in una performance tutta ironia e leggerezza.

Non mancherà Elodie, che duetterà con Maria De Filippi sulle note di “Fragole” di Achille Lauro e Rose Villain, portando sul palco tanta energia. Risate assicurate anche con Paolo Bonolis e Alessandro Cattelan, pronti a trasformarsi negli Wham!, il mitico duo pop britannico degli anni ’80.

E per chiudere in grande stile, spazio a Garrison e Luciana Littizzetto con una versione tutta da ridere di “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani. Mentre Paolo Conticini e Rudy Zerbi si esibiranno in “Wake Me Up Before You Go-Go”, per un finale pieno di ritmo e allegria.

Tra emozioni, gag e sorprese, la puntata di stasera promette di tenere compagnia al pubblico. Tú sí que vales conferma ancora una volta la sua formula vincente e di essere il miglior avversario di Ballando con le Stelle.