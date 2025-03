Venerdì 14 marzo è uscito “Fine, Thanks”, il nuovo album di Osvaldo Supino. Il disco è il progetto più personale e intimo dell’artista pugliese e arriva a seguito di un momento non semplice. Ecco la nostra intervista e cosa ci ha raccontato Osvaldo.

L’intervista a Osvaldo Supino

Sono trascorsi cinque anni dall’ultimo lavoro discografico di Osvaldo Supino e finalmente adesso il giovane artista è tornato sulle scene musicali. Venerdì 14 marzo è infatti uscito in tutto il mondo il nuovo disco “Fine, Thanks”, che è un vero e proprio concept album.

Si tratta di un progetto intimo e personale, che vede la luce dopo un momento non semplice che Osvaldo ha vissuto qualche mese fa. Il cantante pugliese, che in questi anni non ha mai smesso di lavorare e ha raggiunto traguardi da capogiro (come la partecipazione al Festival di Viña del Mar e ai Latin Grammy), si racconta dunque in 8 tracce, che combinano sonorità pop moderne a testi più profondi e intimi.

Proprio in occasione dell’uscita del nuovo album, noi di Novella2000 abbiamo incontrato Osvaldo Supino, che ci ha raccontato cosa si nasconde dietro al curioso titolo “Fine, Thanks”. Ma non solo. Il cantante, tra le altre cose, ci ha anche parlato del Festival di Sanremo, ci ha rivelato cosa ne pensa della polemica dell’Autotune (che in queste settimane sta facendo discutere il web) e infine ci ha svelato con quale famosissima Big sogna di duettare.

Mettetevi comodi e ascoltate la nostra intervista a Osvaldo e non dimenticate di ascoltare “Fine, Thanks”.