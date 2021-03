1 Gli outifit a Sanremo 2021 di Ibrahimovic

La finale del settantunesimo Festival della Canzone Italiana prosegue la sua corsa. Diversi gli artisti che si sono presentati sul palco con i loro brani e gli ospiti presenti. Tra questi, uno fisso in tutte le serate, è stato il campione di calcio Zlatan Ibrahimovic, il quale si è già presentato con due outfit diversi nella finale di Sanremo 2021.

Qui sotto, per esempio, vediamo il primo. Il calciatore, infatti, ha scelto una giacca bianca con striscia nera, papillon nero e pantaloni neri. Il brand che lo ha vestito è Dsquared2. Il prezzo, purtroppo, anche questa volta non lo conosciamo. Nel caso dovesse uscire, però, non esiteremo a tenervi aggiornati.

Uno degli outfit di Ibrahimovic a Sanremo 2021

Poco dopo aver fatto il suo sketch con Amadeus, poi, Zlatan Ibrahimovic si è andato a cambiare e più tardi ha presentato il suo secondo outfit a Sanremo 2021. In questo caso si è esibito in un monologo apprezza da molti utenti del web. Ha parlato, infatti, di non mollare mai e del non avere paura di sbagliare. Anche lui, ha affermato, nonostante sia un campione ha commesso degli errori rialzandosi sempre.

Il secondo abito di Zlatan al Festival

Ad ogni modo, in questo caso, il suo vestito è firmato sempre Dsquared2. Anche in questo caso non abbiamo idea del prezzo. Tuttavia sappiamo che sono stati realizzati dai designers del brand, ovvero Dean e Dan Caten. Per il momento questo è tutto. Non perdetevi i prossimi aggiornamenti e continuate a seguirci per tante altre news. Non solo sul mondo della moda, ma dello spettacolo in generale.