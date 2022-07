Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati: le foto delle nozze

Serkan Cayoglu e Ozge Gurel si sono sposati

Solo un mese fa vi abbiamo parlato del fidanzamento ufficiale tra l’amata attrice turca Ozge Gurel e il suo compagno Sekan Cayoglu. Ebbene la coppia che si è conosciuta sul set di Cherry Season – la stagione del cuore (serie televisiva amatissima anche in Italia) ha aggiunto un altro tassello importante alla propria vita. Come preannunciato, infatti, i due hanno deciso di fare il grande passo finalmente e ieri si sono sposati.

La proposta era giunta già lo scorso anno durante una vacanza negli States (lui in quell’occasione le aveva regalato anche un diamante dal valore di 25 mila Euro), ma hanno comunque voluto fare le cose per bene e come da tradizione. Dunque insieme alla famiglia hanno seguito passo passo tutti i vari riti turchi prima dello scambio delle fedi che sancisse la loro unione.

Nella giornata di ieri si è tenuto il lieto evento. Ozge Gurel e Serkan Cayoglu hanno celebrato le loro nozze in Germania. L’attrice su Instagram ha pubblicato una serie di romantici scatti e alla didascalia ha aggiunto: “Abbiamo deciso di festeggiare il nostro matrimonio al municipio di Karlsruhe”.

Anche Serkan Cayoglu ha voluto festeggiare questo momento con i follower, postando delle foto del matrimonio insieme alla sua amata Ozge Gurel: “Just Married”, la frase d’accompagnamento.

Ma non è finita qui! Ricordate quando vi abbiamo accennato che ci sarebbe stato il matrimonio anche in Italia? Ebbene la coppia sembra voler mantenere fede a quella promessa. La giornalista Oya Dogan nel fare gli auguri a Ozge Gurel e Serkan Cayoglu ha raccontato che presto i neo sposi raggiungeranno il Bel Paese. il 13 agosto (dunque il mese prossimo) ci sarà un’altra festa nuziale. A fare da cornice al romantico momento per la coppia sarà Verona, stando alle prime indiscrezioni.

Novella2000.it si unisce all’ondata di affetto dei fan e porge i migliori auguri a Ozge Gurel e Serkan Cayoglu. Mutlu evlilik!

