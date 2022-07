1 Guenda Goria ricoverata d’urgenza

Delicato momento questo per Guenda Goria. L’ex concorrente del GF Vip 5, infatti, nelle scorse ore è stata ricoverata d’urgenza per un problema di salute e dovrà sottoporsi purtroppo a intervento chirurgico. A raccontare l’accaduto è stata proprio la figlia di Maria Teresa Ruta tra le storie Instagram.

L’attrice ha spiegato ai follower di aver chiamato l’ambulanza poiché non si sentiva bene. Ha detto di aver avuto dei dolori all’addome e una forte emorragia, per poi svenire. Dunque l’intervento dei soccorsi era più che necessario. I medici si sono immediatamente presi cura di lei. Una volta fatti i primi controlli ginecologici è venuta a conoscenza dell’amara verità, che lei stessa ha raccontato in lacrime:

“Ciao amici, vorrei tranquillizzare tutti voi. Ma non è proprio così. In pratica ho fatto la visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina, che si è attaccata alle tube, dunque non al posto giusto. Mi hanno detto che mi devono operare d’urgenza”, ha detto Guenda Goria comprensibilmente spaventata e preoccupata.

Guenda Goria ricoverata d’urgenza: il suo racconto pic.twitter.com/BOelQIRiaI — disagiotv (@disagio_tv) July 15, 2022

Come vedete dal video, Guenda Goria ha raccontato di trovarsi da sola, poiché a causa delle norme anti-Covid non è stato permesso a Mirko Gancitano e sua madre Maria Teresa Ruta di poter stare accanto a lei, ma comunque le sono vicini. L’ex gieffina ha continuato poi a spiegare l’accaduto, facendo sapere l’intenzione di voler avere un figlio, ma di non aver avuto alcun sintomo in queste settimane che potesse farle pensare a una gravidanza. Poi il triste epilogo.

Guenda Goria ha rivelato di avere un’emorragia interna e dunque è sotto osservazione anche per questo motivo e i medici stanno optando le varie opzioni da optare: “Questa gravidanza è attaccata lì alle tube e c’è rischio che me la possano togliere. Si va a sommare a un quadro clinico non felice per me. Sono sotto controllo perché altre emorragie potrebbero causare gravi danni a me e alla mia salute”.

A seguito di quanto accaduto a Guenda Goria, a intervenire sui social anche Mirko Gancitano e Maria Teresa Ruta…