3 Grande Fratello Vip: notte di passione per Pago e Serena

Pago e Serena sono insieme da poco più di un giorno e già la passione è esplosa in casa. Venerdì 31 gennaio il Grande Fratello Vip ha deciso di far entrare Serena Enardu come concorrente ufficiale. Dopo la permanenza di soli due giorni all’inizio del reality, gli autori hanno concesso questa seconda possibilità alla donna. Pago nelle ultime settimane aveva parlato spesso di Serena, esprimendo il suo profondo sentimento per lei.

Anche la Enardu, fuori dalla casa, non era stata da meno. Durante una recente intervista aveva dichiarato di pensare ancora a Pago, dicendo che lo avrebbe aspettato. Non c’è voluto molto tempo, dunque, prima che i due si incontrassero di nuovo. Serena è diventata una concorrente ufficiale, avendo così l’opportunità di stare insieme a lui.

Il cantante è stato molto contento e la gioia non ha tardato a manifestarsi. Venerdì è uscita Rita Rusic dal Grande Fratello Vip e di conseguenza Pago e Serena hanno deciso di passare la notte insieme, utilizzando la sua stanza. I due hanno preso la camera della Rusic, condivisa con Clizia. Un posto appartato, che ha permesso ad entrambi di lasciarsi andare a una notte romantica.

