Tra alti e bassi Miriana Trevisan e Nicola Pisu stanno provando a costruire insieme, passo dopo passo, la loro storia d’amore. C’è da dire che le parole di Patrizia Mirigliani e dello staff di lui hanno in qualche modo bloccato la showgirl. Ma il ragazzo sembra essere comunque determinato a conquistarla e questa notte passata è stata la dimostrazione. Intanto a commentare il flirt tra i due è stato Pago, ex di Miriana.

Ospite di Non succederà più su Radio Radio, trasmissione condotta da Giada Di Miceli, Pago ha rivelato cosa pensa della vicinanza tra Miriana e Nicola fino a questo momento. Leggiamo le sue parole:

“Io sono contento per lei, se vedo che sta bene sono felice. Lei più che per la differenza d’età è frenata dal fatto che arriva da un periodo molto molto complicato e vuole viversi le storie andandoci coi pieni di piombo, lentamente, passo lento, pesato, lei in questo caso ha paura di scottarsi”

Si apprende da Isa & Chia, che ne ha riportato le dichiarazioni. La presentatrice curiosa ha chiesto al cantante sardo se, secondo lui, conoscendo la Trevisan, Nicola Pisu le piaccia realmente. Ecco come ha risposto Pago:

“Secondo me le piace, altrimenti non farebbe mica questi giochi così, lei è frenata perché vuole capire bene la persona, non è una che si butta, ci sono persone che magari si buttano a capofitto e persone che hanno bisogno di più tempo”

Tra le altre cose Pago ha anche commentato il rapporto speciale che lo unisce a Miriana Trevisan. Sebbene il loro matrimonio sia finito tra loro si è conservato un legame davvero meraviglioso. Tanto che è arrivato anche a farle visita nella Casa del GF Vip per manifestarle tutto il suo supporto. Ecco le parole dell’artista a riguardo:

“Io la chiamo un’altra forma d’amore. Quando parlo d’amore non intendo necessariamente la persona con cui vai a letto. L’amore ha tante forme, una di queste è quella che ho io con Miriana. Ci lega un figlio, ci lega un rapporto che abbiamo avuto per tanto tempo e non puoi buttare all’aria perché non c’è più quell’altra forma, e quindi mi sembra intelligente poter riabbracciare una persona in maniera anche diversa”.

Ha concluso Pago, che ha spiegato di essere felice se la sua ex Miriana Trevisan lo è. Altro chiaro segnale di quanto sia indissolubile il loro rapporto.

