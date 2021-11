1 Il palinsesto di Canale 5 nel 2022

Curiosi di scoprire quali soprese ci riserverà il palinsesto di Canale 5 nel 2022 tra gennaio e marzo?

Tante nuove fiction ci attendono, così come il ritorno dei programmi più amati.

Stiamo parlando di Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman, ma anche del Grande Fratello Vip, che cambia giorno, e C’è posta per te.

Iniziamo, quindi, subito, come riporta anche il sito Davide Maggio…

Lunedì

palinsesto canale 5 2022: Grande Fratello Vip

Al lunedì, come d’abitudine, rimane confermato il Grande Fratello Vip.

Dalle 21:40 circa, infatti, ritroveremo i nostri vipponi tanto amati.

Nuovi ingressi e tante avventure ci attendono.

