Pamela Petrarolo si ritira dalla gara del Grande Fratello per motivi personali: annullato il televoto in corso per stasera.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo si ritira

È freschissima la notizia che rivela che Pamela Petrarolo, per ragioni personali, ha deciso di abbandonare la Casa di Grande Fratello. La showgirl aveva già lasciato il programma in seguito a un’urgenza familiare, per poi rientrare qualche giorno dopo. Tuttavia questa volta la scelta pare essere definitiva.

Il televoto attualmente in corso è pertanto annullato, e non è chiaro cosa accadrà stasera durante la diretta del GF. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Dopo il ritiro di Ilaria Galassi e Eleonora Cecere, il trio delle Non è la Rai ha ufficialmente lasciato nella sua totalità il Grande Fratello.

Cesara Buonamici a Pomeriggio 5 ha chiarito che la concorrente ha lasciato la casa nel pomeriggio per un motivo molto grave: “Il televoto è annullato, c’è stato un problema familiare molto grave per Pamela“.

Stasera 10 febbraio andrà in onda la nuova puntata del programma, dove si sarebbe dovuto stabilire chi tra i concorrenti in nomination sarebbe stato eliminato. Tra i candidati erano presenti Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi.

Con l’abbandono di Pamela viene quindi annullato il televoto, dato che i voti assegnati alla showgirl non sarebbero più validi.

Non ci resta che attendere altri sviluppi per capire come il Grande Fratello sceglierà di affrontare questa situazione. L’appuntamento è stasera alle 21.30 su Canale 5.