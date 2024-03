Pamela Prati, arriva la decisione sul caso Pratiful (che coinvolse le ex agenti Michelazzo e Perricciolo)

Spettacolo

Redazione | 30 Marzo 2024

Pamela Prati

A distanza di alcuni anni si chiude il caso Pratiful, con protagonista Pamela Prati e le due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Ecco qual è stata la decisione definitiva.

Pamela Prati, arriva la decisione sul caso Pratiful

Dopo diversi anni si chiude il lungo capitolo che ha coinvolto Pamela Prati da una parte e le sue due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo dall’altra, capitolo che ha preso il nome di Prati-gate e che ancora oggi non manca di essere ricordato.

A seguito della denuncia di Pamela Prati verso le due agenti, denuncia risalente al 2019, nella primavera del 2021 il PM ne aveva chiesta l’archiviazione. I legali della showgirl, però, si erano opposti a quella decisione. E, a loro volta, avevano chiesto alle istituzioni un procedimento per definire eventuali colpe tra Perricciolo e Michelazzo.

Arriviamo allora al 19 marzo 2024, perché sembrano esserci delle novità emerse solo nelle scorse ore dal portale Fanpage.it. Pare infatti che il giudice per le indagini preliminari, in un’ordinanza depositata il giorno stesso, abbia fatto sapere di non dare seguito alla faccenda.

“È stata archiviata definitivamente la denuncia che Pamela Prati presentò nel 2019 a carico delle ex agenti per l’arcinota vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone”.

Il GIP avrebbe fatto sapere che la showgirl ai tempi non sarebbe stata truffata dalle ex agenti “affinché fosse indotta a credere all’esistenza di un corteggiatore inesistente”. Secondo quanto emerso dalle motivazioni dell’ordinanza cominciata cinque anni fa, piuttosto, la storia che ha coinvolto Pamela Prati e le sue due agenti “risulta un espediente utilizzato, con il consenso della stessa vittima, a scopi autopromozionali”.

Dalle motivazioni è emerso anche che tutto ciò avrebbe garantito “un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio d’intrattenimento”.

Al momento Pamela Prati non ha commentato la notizia sui social.

A dire la sua, invece, è stata Eliana Michelazzo. L’ex agente di Pamela Prati ha realizzato un’intervista a SDL TV commentando la scelta di archiviazione. Queste le sue dichiarazioni:

”(…) Sono super felice perché il procedimento è stato archiviato quindi non potrei essere più serena”.

Nella medesima intervista Eliana Michelazzo ha anche fatto sapere se ha o meno avuto modo di parlare con Pamela Prati. Queste le sue parole: “Io e lei non ci siamo mai sentite. Ricordo solo che mi sbloccò da Instagram, non so il motivo, forse voleva vedermi, ma poi non ci siamo sentite. Dico che nella vita bisogna sempre dare il beneficio del dubbio e confrontarsi“, ha concluso.