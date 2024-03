GF, tensione tra gieffini nel dietro le quinte di un programma: “Non ha salutato, chiesta intervista sola”

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Marzo 2024

Grande Fratello

Ci sarebbe, secondo i rumor, della tensione tra i gieffini dopo la fine del Grande Fratello. Nel dietro le quinte di un programma, infatti, pare che una persona tra loro non avrebbe salutato e chiesto di poter realizzare l’intervista da sola.

Grande Fratello, tensione nel dietro le quinte

Si è conclusa da quasi una settimana l’avventura dei concorrenti della Casa del Grande Fratello, eppure sembra proprio che il post reality stia appassionando (e non poco) i fan del programma. Tra presunte liti, di cui sono emerse varie versioni, alle dichiarazioni dei protagonisti, non ci si annoia di certo. E l’ultima notizia che riguarda un’ex inquilina ha incuriosito e non poco!

Mentre si parla di una chat nata proprio dopo la fine del gioco, che a quanto pare non coinvolge tutti i concorrenti del Grande Fratello, è emerso un altro dettaglio interessante. Indiscrezione, al momento da prendere con le pinze, vedrebbe una protagonista di quest’ultima edizione che avrebbe evitato di salutare parte del cast dietro le quinte di un programma.

Non sappiamo di chi si tratta nel dettaglio, ma sembrerebbe persino che la protagonista del Grande Fratello abbia espressamente chiesto di essere intervistata da sola. Dunque senza la presenza dei suoi compagni di viaggio, come è capitato in altre occasioni agli eliminati. A far scoppiare il pettegolezzo è stato Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha lanciato così la notizia di cui vi abbiamo parlato:

“Pare che una vippona non abbia salutato gran parte del cast del Grande Fratello dietro le quinte di un programma. E ha chiesto di essere intervistata da sola (ma non sappiamo se è stata accontentata)”, si legge dalla storia pubblicata sulla nota piattaforma di Meta.

Il web ha tentato di fare delle supposizioni e qualcuno ha avanzato persino qualche nome tra le concorrenti, pur non avendo certezza effettiva. Purtroppo non sono stati rilasciati ulteriori spunti che possano aiutarci a capire di chi si tratta. Quindi è inopportuno avanzare teorie e puntare il dito, come spesso accade.

Vero è che questa notizia sul Grande Fratello in ogni caso non è passata inosservata e ora i fan vogliono saperne di più! Vedremo se emergerà la verità e sapremo in futuro di chi si tratta.