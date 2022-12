NEWS

Nicolò Figini | 2 Dicembre 2022

Pamela Prati

Nuovo retroscena su Pamela Prati

Nella giornata di ieri è stata diffusa la notizia secondo la quale Pamela Prati avrebbe chiesto a tutte le trasmissioni Mediaset di non farle domande sul caso Mark Caltagirone, aggiungendo che avrebbe voluto il suo avvocato in studio con lei. I programmi, tuttavia, non avrebbero accettato le condizioni. Questo ciò che si leggeva sul web: ““Difficilmente rivedremo in tv Pamela Prati. L’ex gieffina nelle ospitate che aveva prima di dare ok, ha chiesto che non venisse fatta alcuna domanda sul caso ‘Mark Caltagirone’ e il suo avvocato doveva esser presente in studio con lei. Interviste saltate una via l’altra“.

Qualche ora dopo, però, la stessa showgirl ha smentito e ha definito la notizia una semplice fake news. Adesso, però, spunta un’indiscrezione che ribalterebbe la questione e che coinvolgerebbe solamente Verissimo. una fonte, però, stando a quanto riporta FanPage avrebbe rivelato che sarebbe stata Pamela a rifiutare gli inviti di Silvia Toffanin perché offesa con lei: “È lei che non vuole andare dopo quanto ha detto Silvia Toffanin nell’intervista a Orietta Berti. Si è arrabbiata e ha rifiutato l’invito“. Ma che cosa avrebbe fatto prendere tale decisione all’ex vippona, se fosse vero?

Il tutto risalirebbe appunto all’intervista che Silvia ha condotto con Orietta Berti. Le due hanno iniziato a parlare di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone. L’opinionista ha rivelato di non crederle: “Pamela ha raccontato la sua storia e, io gliel’ho detto, col cuore posso esserle vicina ma con la mente no. È una storia così inverosimile che non ci posso credere“. A quel punto anche la conduttrice ha affermato: “Ma nemmeno io ci credo. Ma chi ci crede? Ma secondo te, è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno“.

Si tratta solamente di un rumor. Vedremo se verranno fuori altri dettagli. Continuate a seguirci per molte altre news.