NEWS

Andrea Sanna | 7 Aprile 2023

Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli

Il primo incontro tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

L’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede a gonfie vele. Di recente l’influencer italo-persiana ha festeggiato i suoi 30 anni. La sua dolce metà l’ha sorpresa con un gioiello prezioso. Tra le colonne di Novella 2000, in un’intervista rilasciata ad Armando Sanchez, il modello si è affrettato a precisare che non si tratta esattamente di “quell’anello lì”. Per arrivare a quel passo così importante ci sarà tempo, in ogni caso. Si amano e si augurano di poter far funzionare la loro relazione per sempre.

Come noto la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è nata di fronte alle telecamere del Grande Fratello Vip 5. Ma come procede oggi la loro vita di coppia? A quanto pare molto bene e totalmente diversa da com’è iniziata:

«La nostra è una storia al contrario: è nata con una convivenza! Ora conviviamo a Milano, ma paradossalmente stavamo più insieme nella casa del Grande Fratello che adesso». Pierpaolo Pretelli ha aggiunto come Giulia Salemi si divida tra Roma e Milano e entrambi sono molto impegnati con il lavoro, specialmente nel weekend. Ma non preclude di potersi dedicare del tempo per stare insieme: «(…) questo ci porta a desiderare di vederci quando siamo distanti. La magia del rapporto è abbastanza alimentata»

Prima di incontrarla al GF Vip 5, però, Pierpaolo Pretelli conosceva già Giulia Salemi. Il primo incontro risale a un evento in cui hanno avuto modo di scambiarsi i numeri di telefono:

«Quando siamo usciti dal reality li abbiamo ritrovati e ci abbiamo scherzato: io avevo memorizzato il suo contatto come “Giulia Milano” e lei mi aveva nominato “Pierpaolo Velino”, alla luce della mia partecipazione a Striscia la Notizia».

Dopo quel primissimo scambio di battute, però, non si sono più risentiti. Solo in secondo momento si sono ritrovati a convivere nella Casa più spiata d’Italia. Pierpaolo Pretelli ha ammesso di non avere un’idea precisa, ma sa piuttosto come l’ha vista cambiare ed evolversi:

«Credo che lo stesso può dire lei di me perché il nostro legame ci ha fatto crescere, maturare. Lei è molto più donna, più sicura di sé, ma non solo da un punto di vista professionale, anzi. In particolare mi spiazza a livello umano. Fa dei ragionamenti profondi e da lei mi ritrovo a prendere esempio. Per fortuna, però, come me non ha perso la leggerezza: ci piace scherzare e ci prendiamo molto in giro».