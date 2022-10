1 Il presunto cachet di Pamela Prati

In queste ore Dagospia ha svelato il presunto cachet che Pamela Prati percepirebbe per la partecipazione al GF Vip 7. Come sappiamo quest’anno la showgirl, a distanza di ben 6 anni dalla sua prima esperienza al reality show, ha deciso di rimettersi in gioco. In queste prime settimane come sappiamo l’ex volto del Bagaglino ha anche affrontato il tema Mark Caltagirone, svelando la sua verità su quanto accaduto. Nel corso della lunga chiacchierata con Alfonso Signorini, Pamela ha così rivissuto i momenti più salienti del caso, che pochi anni fa ha tenuto l’Italia col fiato sospeso.

Anche nelle prossime settimane senza dubbio la showgirl ci regalerà intense emozioni, e di certo ne vedremo di belle. Ma a quanto ammonterebbe dunque il cachet che Pamela Prati percepirebbe per la partecipazione al GF Vip 7? Stando a quanto riporta Dagospia sembrerebbe che la showgirl guadagni ben 30 mila euro a settimana! Questo quanto si legge in merito:

“A proposito di Pamela Prati, molto si chiedono: ha accettato di partecipare al reality per un compenso importante? A Cologno Monzese c’è chi parla di circa 30 mila euro a settimana, non è difficile immaginare che la showgirl per mancanza di show possa aver ottenuto per la sua operazione pulizia (se ciao core…) questa cifra”.

Precisiamo tuttavia che al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio, e non c’è alcuna certezza sul fatto che il cachet di Pamela Prati sia pari a questa cifra. Nel mentre qualche giorno fa la showgirl ha avuto modo di incontrare Marco Bellavia, e dopo il faccia a faccia ha svelato se è innamorata del conduttore. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e la risposta spiazzante di Pamela.