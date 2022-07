1 Sanremo, Pamela Prati rivela: “Lo farei”

Vi abbiamo parlato (CLICCA QUI) dell’intervista realizzata da Il Corriere della Sera a Pamela Prati. La showgirl ha parlato non solo del lavoro e ricordato alcuni importanti momenti della carriera, ma ha avuto modo di mettere (per l’ennesima volta) un punto alla faccenda Mark Caltagirone. Nel medesimo articolo l’ex modella ha parlato della possibilità di tornare al Festival di Sanremo.

A domanda diretta se lo farebbe da cantante in gara (dato che ha pubblicato diversi brani e ha all’attivo degli album pubblicati) o da co-conduttrice di Amedeus, Pamela Prati ha dichiarato di non avere grosse preferenze. Per lei fare ritorno su quel palco, il più importante e quello che tutti sognano, sarebbe davvero un onore e qualcosa che la renderebbe davvero entusiasta: «In entrambi i casi sarei molto felice», ha ammesso.

La stessa Pamela Prati sui suoi canali social ha dichiarato in passato che Sanremo rappresenta “un patrimonio incredibile” per lei e per il nostro Paese. Viste queste premesse chissà che Amadeus, nel caso in cui la conduttrice non dovesse essere impiegata al Grande Fratello Vip, possa farci un pensierino per l’edizione numero 73 del Festival della Canzone Italiana. Ancora è tutto da decidere o che magari in futuro negli anni a venire ci sia questa possiiblità.

Al momento il direttore artistico e conduttore della manifestazione canora ha confermato solo Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Il cantautore lo vedremo impegnato per tutte le serate della kermesse a disposizione di Amadeus, l’influencer invece per la serata iniziale e quella conclusiva.

Ma non solo Sanremo nei possibili piani della showgirl. Prima abbiamo menzionato il Grande Fratello Vip. Proprio Pamela Prati pare sia in lista per un posto da concorrente…