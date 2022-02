La lettera di Pamela Prati a Maria De Filippi

Belve è tornato finalmente su Rai 2. Ieri in studio Francesca Fagnani ha aperto la seconda stagione della trasmissione nel migliore dei modi, accogliendo Pamela Prati. Dopo il caso “Mark Caltagirone” (e tutto ciò che ne è seguito), la showgirl ha ammesso che oggi fa più fatica a lavorare e che nella sua vita ci sono continui up and down. Queste le sue parole che potete ascoltare nel video sotto e raccolte anche da Biccy:

“Certo che ci sono alti e bassi. Ed è anche vero che ho detto di essere stata trattata come una divinità al Bagaglino e una reietta adesso. Ultimamente non sono stati molto carini con me. Un’artista in generale è un essere umano e la vive come tutti con alti e bassi, momenti di grande gioia e sconforto”, ha detto Pamela Prati. “Dopo la vicenda di Mark Caltagirone faccio molta fatica a lavorare. Di cosa vivo oggi? Intanto io ho la mia pensione, poi compongo delle canzoni, ma lì non c’è nessun guadagno. E vivo di quello che ho guadagnato in passato. Più che fatica, mi dispiace ed è faticoso psicologicamente. Il lavoro che avevo prima non ce l’ho più e non mi chiama più nessuno adesso”.

A tal proposito Pamela Prati ha fatto una rivelazione, chiamando in causa la conduttrice di Amici, Maria De Filippi. A proposito di quest’ultima ha fatto sapere di averle inviato una lettera, con dei fiori e il suo libro. L’ex volto del Bagaglino pare anche aver fatto una proposta alla presentatrice. Ecco cosa le ha chiesto, come per sua stessa ammissione:

“Mi dispiace perché tante persone che potevano aiutarmi non l’hanno fatto. Chi? Eh… tante persone davvero. Ad esempio io ho scritto una lettera a Maria De Filippi, che io stimo tantissimo. A lei chiedevo con grande umiltà di darmi una mano. Perché pur di uscire da quel momento mio buio, avrei lavorato anche in redazione”, ha confidato Pamela Prati. “Ero disposta anche a spostare soltanto le fotocopie. Le ho mandato dei fiori e il mio libro, così magari poteva conoscermi meglio. E così mi è dispiaciuto che non ho mai avuto una risposta. Vorrei sapere se almeno i fiori sono stati di suo gradimento. Perché se c’è una cosa in cui sono bravissima è scegliere i fiori”.

Ecco anche il video in cui Pamela Prati a Belve racconta questo episodio.

Queste le parole di Pamela Prati a Belve. Ovviamente noi di Novella2000.it siamo aperti a qualsiasi rettifica e a completa disposizione nel caso la showgirl o Maria De Filippi volessero intervenire a seguito di queste dichiarazioni.

