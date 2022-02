L’accordo tra Alex Belli e Delia Duran

Dopo la puntata di giovedì del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran sembrano essersi molto avvicinati e messo da parte le incomprensioni e problemi che hanno fatto vacillare spesso la loro relazione. Nelle scorse ore l’attore e la modella si sono ritrovati a chiacchierare il Love Boat e più precisamente nella parte dedicata alla stiva. Scambio di pensieri che ha provocato la pronta reazione del pubblico sui social. Ma vediamo il perché.

Alex Belli si era un attimo isolato dal gruppo e sdraiato sull’amaca lì presente nella stiva. L’ex vippone si stava rilassando. A un certo punto a raggiungerlo ci ha pensato la sua dolce metà Delia, la quale voleva sdraiarsi accanto a lui, ma l’ha poi invitato a uscire da lì per stare un po’ insieme in stanza blu.

Prima di lasciare la Love Boat, o meglio la stiva, Alex Belli è entrato un attimo in bagno, seguito da Delia Duran, che è rimasta lì vicina alla porta. In quel preciso istante il modello ha fatto un accordo con sua moglie, che ha fatto storcere il naso al popolo del web: “Io pensavo, se sei d’accordo, di organizzare una Love Boat dove comunque ci scambiamo le fedi e queste robe qua”. Così Delia ha detto: “Le abbiamo già, ora me la metto” e lui ha ancora sottolineato: “No, no ce le scambiamo lì dentro. È bello”.

Dopo queste parole, tanti i tweet di lamentele contro Alex Belli e Delia Duran come quello che vedete qui sotto. C’è chi ha detto. “Che grandissima presa per il c**o. Eccoli pronti a girare un’altra scena” e chi ancora ha detto “Io non ho parole. Se glielo lasciano fare è scandaloso. Praticamente decidono loro come se stessero girando le scene di un film”, “Altri teatrini in arrivo, che noia”, “Ma basta”. Insomma il pubblico sembra esserne contrariato.

Come se non bastasse, ieri durante una partita a biliardo con sua moglie, Alex Belli rivolgendosi a lei ha confessato di essere molto geloso e voler cambiare le carte in tavola. Ora il loro rapporto pare sia basato “sull’esclusività”. Ecco quanto detto dal “Man” e gentilmente riportato da Biccy: “Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone. Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività‘”.

Che ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.

