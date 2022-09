1 Valeria Marini parla di Pamela Prati

Valeria Marini, che questa sera comincerà il suo percorso a Tale e Quale Show, ha rilasciato un’intervista nella quale ha rivelato che lei e Pamela Prati si sarebbero picchiate in passato. Durante la chiacchierata con Libero, come riporta anche il sito Biccy, le è stato chiesto: “Al GF Vip Ciacci ha detto che lei e Pamela Prati vi siete picchiate. Possibile?“. Questa la sua risposta:

Non è andata così: semmai sono stata io a essere stata aggredita da Pamela. Ciacci, che all’epoca era il mio segretario, si deve essere espresso male al GF. Io sono stata l’unica a difendere Pamela quando è scoppiato il caos Mark Caltagirone: il linciaggio che ha subito è stato esagerato. Io poi sono sempre solidale con le donne. Ho un sacco di amiche in TV. Per me c’è spazio per tutti: mia madre mi ripete sempre che non conosco l’invidia. È così.

Nel frattempo Pamela Prati sta venendo corteggiata da Marco Bellavia:

Io ieri ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai scacciato. Ma l’ho detto così per scherzo e tu mi hai detto ‘vai a dormire sul divano’. Sei single? Ok, ma non precluderti mai la possibilità di innamorarti. Devi essere sempre aperta a quello che ti può riservare la vita. Vuoi che mi trasformi in Brad Pitt? Perché dovrei peggiorarmi? Giaele dice che saremmo una bella coppia? Pamela vieni qui accanto vediamo. Comunque tu sei bellissima che devo dirti. […] Certo che per me Pam è bella, ci mancherebbe, anzi è stupenda.

Lei in un primo momento gli ha dato un due di picche: “No non sono mai stata sposata, fidanzata sì, ma sposata no. Adesso sono cinque anni che sono single. Sì sono libera, ma sottolineo che è una mia scelta. Sto bene così da sola e voglio anche restarci. Non devo precludermi un amore? Si vedrà cosa mi riserverà la vita. Che vuoi che mi innamori di te? […] Se esaudisci tutti i desideri allora fammi felice trasformati in Brad Pitt. No non voglio mica dire che non sei un bell’uomo. Certo, hai il ciuffo, i muscoli, gli addominali. Però io sono libera e felice così“. Anche se più tardi ci ha ripensato.

