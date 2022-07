In questi anni Paola Barale ha rifiutato diversi reality e tra questi anche il GF Vip. La showgirl spiega il perché di questa scelta

GF Vip: perché Paola Barale ha sempre rifiutato

In questi anni, anche prima della scorsa edizione del GF Vip si è parlato della possibile partecipazione al reality di Paola Barale. Lei però non sembra esserne granché interessata a mettersi alla prova in un programma di questo tipo e a Il Corriere della Sera ha deciso di parlarne apertamente.

Come raccolto da Blog Tivvù Paola Barale al giornale ha fatto sapere di essere stata contattata spesso e le sono state offerte delle cifre importanti, ma lei ha sempre rifiutato, svelando i motivi di questa sua decisione: «Me lo chiedono di continuo, mi offrono grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita, ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti».

Così Paola Barale ha motivato la sua scelta di dire no ai reality e in questo sembra esserne più che sicura! Ci sarà qualche ripensamento in futuro? Al momento sembra davvero difficile!

Nel corso dell’intervista con Il Corriere Paola Barale ha avuto modo di tornare sull’incredibile somiglianza alla nota pop star Madonna, di cui è considerata la sua sosia da anni. La showgirl ha fatto sapere che per gioco le dissero che avrebbero mostrato le sue foto a Milano, all’agenzia del sosia di Gancarlo Caremoli: «La prima volta mi ci hanno portato loro. Ho iniziato a lavorare come sosia di Madonna, non mi piaceva molto però pagavano benissimo», ha concluso.

Se Paola Barale non sembra essere intenzionata a mettersi alla prova al Grande Fratello Vip, pare ci siano buone possibilità di vedere Chadia Rodriguez. Nelle ultime ore, specie dopo un indizio lanciato da Alfonso Signorini, prende sempre più credibilità l’idea di vedere la rapper all’interno della Casa più spiata d’Italia!

