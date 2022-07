Regalo di nozze per Paola Turci e Francesca Pascale?

Ieri vi abbiamo raccontato del matrimonio tenutosi a Montalcino tra Paola Turci e Francesca Pascale. La cantante e l’ex moglie di Silvio Berlusconi si sono unite civilmente e giurate amore eterno e sono state rese note le prime immagini. Come riportato da Gossip e TV i presenti, così come il sindaco Silvio Franceschelli hanno parlato di una cerimonia “molto emozionante e bellissima”.

I più curiosi si sono domandati quale sia potuta essere la reazione di Silvio Berlusconi alla notizia e se da parte sua sia arrivato un gesto nei confronti di Francesca Pascale e Paola Turci. Il Messaggero, stando a quanto riferito da Gossip e TV parla di auguri, ma anche di un presunto regalo che il Cavalieri avrebbe fatto alle due spose. In base al rumor, di cui però non si ha assoluta certezza, il leader di Forza Italia e la sua ex moglie sarebbero rimasti in buoni rapporti.

Si tratterebbe dunque, semmai dovesse essere confermato, di un generoso omaggio a Paola Turci e la sua compagna: «Il Cavaliere starebbe pensando a qualcosa di più sostanzioso degli auguri. “Nella sua infinità generosità”, c’è chi dice in Forza Italia, “il Presidente è pronto a fare un regalo a Francesca e Paola per la loro unione”. Si prevede che arrivino due gioielli”».

Il quotidiano riguardo questa indiscrezione su un possibile dono da parte di Silvio Berlusconi a Paola Turci e Francesca Pascale ha aggiunto: «Sempre Il Messaggero aggiunge un’ulteriore sfumatura sulla vicenda, spiegando che “vecchi amici della coppia Berlusconi-Pascale se la cavano con una battuta: “Ma certo che le manda un gioiello, altrimenti che Silvio è?”.

Non vi è conferma a riguardo, ma i rumor sono sempre più insistenti e si parla quindi di un gesto distensivo del politico nei confronti dell’ex moglie Francesca Pascale e della neo sposa Paola Turci.

