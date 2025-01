Quest’anno tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025 c’è anche Tony Effe. Tuttavia in queste ore è giunta voce che il rapper avrebbe alcune preoccupazioni. Due dei presunti motivi? Fedez e la compagna Giulia De Lellis.

Il gossip su Tony Effe

Manca un mese alla partenza del Festival di Sanremo 2025 ma già da settimane l’attenzione del pubblico è rivolta alla kermesse musicale. Come tutti ben sappiamo quest’anno a prendere parte alla manifestazione c’è anche Tony Effe, che per la prima volta salirà sul palco del Teatro Ariston. In rete dunque si sta molto parlando dell’arrivo del rapper al Festival e il suo brano, intitolato Damme Na Mano, ha già destato la curiosità del grande pubblico.

Tuttavia in queste ore è giunta una notizia che ha riportato il cantante al centro dell’attenzione mediatica. Stando a quanto rivela Alberto Dandolo su Oggi, sembrerebbe che Tony abbia delle preoccupazioni legate alla sua partecipazione alla kermesse. Pare infatti che il rapper abbia paura che si parlerà più della cronaca rosa che del suo brano.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Martina potrebbe aver spoilerato la scelta

Ma non solo. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che due delle principali motivazioni che starebbero facendo agitare Tony Effe sarebbero Fedez e Giulia De Lellis, sua attuale fidanzata. Come è noto infatti tra i Big in gara a Sanremo 2025 ci sarà anche l’ex marito di Chiara Ferragni, che solo qualche mese fa è stato protagonista di un infuocato dissing con Tony, che per giorni ha fatto chiacchierare il web. La De Lellis invece, stando alle voci di corridoio, dovrebbe essere una delle opinioniste del Dopofestival e il suo arrivo in riviera sta già facendo discutere.

Per questi motivi dunque Tony sarebbe sempre più agitato. Il rapper infatti temerebbe che il gossip possa offuscare la sua prima partecipazione al Festival e la sua canzone, che stando a quanto si mormora stupirà tutti. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.