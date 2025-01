Il retroscena sulla fine della collaborazione tra Paolo Bonolis e Lucio Presta in cui c’entrerebbe anche Sonia Bruganelli

Come ben sappiamo, Paolo Bonolis ha interrotto la collaborazione con il manager Lucio Presta. In questi ultimi giorni, stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, sono trapelate nuove indiscrezioni che riguarderebbero anche Sonia Bruganelli.

Il retroscena su Paolo Bonolis

Qualche giorno fa abbiamo appreso, tramite un post di Paolo Bonolis, che il suo rapporto di lavoro con Lucio Presta è terminato dopo anni di stretto legame. Qui di seguito possiamo leggere la nota con la quale il conduttore ha diffuso l’informazione dopo 35 anni insieme:

“Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la ‘Arcobaleno Tre. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”.

Di recente, inoltre, Il Corriere della Sera ha riportato alcune indiscrezioni che vanno prese con le pinze e che riguarderebbero anche Sonia Bruganelli. Come riporta anche il sito Gossip.it, infatti, pare che l’ex moglie di Paolo Bonolis voglia “gestire i prossimi contatti del marito“.

Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero, in quanto si tratta solo di rumor riportati da un articolo de Il Corriere della Sera. Non ci resta che attendere smentite o chiarimenti da parte dei diretti interessati. La Bruganelli è solita rispondere alle questioni che la riguardano anche tramite i propri profili socia, di conseguenza è bene tenerli d’occhio.

Noi di Novella 2000, come al solito, rimaniamo a disposizione per qualsiasi smentita o chiarimento vogliano fare Lucio Presta, Paolo Bonolis o Sonia Bruganelli. Tuttavia, pare che Gabriele Parpiglia abbia smentito a prescindere l’ipotesi che l’ex moglie farà da manager all’ex compagno, rivelando a RTL 102.5 il nome del presunto vero successore.

Vi terremo aggiornati con tuti gli eventuali sviluppi, compresi possibili ulteriori presunti retroscena come quello de Il Corriere della Sera in questo caso.