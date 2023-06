NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Giugno 2023

Paola Di Benedetto è di nuovo single?

Negli ultimi giorni si è parlato spesso di Paola Di Benedetto. Come sappiamo infatti si è mormorato che la modella stesse frequentando Raoul Bellanova e solo poche ore fa i due sono stati paparazzati in un ristorante mentre si scambiavano un bacio. I due diretti interessati nel mentre non sono mai intervenuti per commentare i gossip sul loro conto, e ancora oggi dunque non è chiaro che tipo di rapporto ci sia tra l’ex Madre Natura e il calciatore del Cagliari. Ciò nonostante poco fa è arrivata una segnalazione che sta facendo discutere. Sembrerebbe infatti, almeno stando alle voci di corridoio, che il presunto flirt tra Paola e Raoul sia già finito. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa starebbe accadendo.

Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha postato sui suoi social una segnalazione ricevuta da una fan, che ha lasciato intendere che la conoscenza tra la Di Benedetto e Bellanova sarebbe giunta al capolinea. Precisiamo però che al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi, e non sappiamo cosa sia accaduto in realtà tra l’ex Vippona e il calciatore.

Nel mentre come sappiamo solo pochi giorni fa si è anche parlato di un presunto ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Tuttavia la modella ha prontamente smentito le voci di corridoio sul suo conto, affermando:

Il rapporto con Federico? Assolutamente di amicizia. A oggi posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa ‘come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?’. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose“.