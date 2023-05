NEWS

Andrea Sanna | 1 Maggio 2023

La verita di Paola Di Benedetto sul flirt

Cosa c’è davvero tra Luigi Strangis e Paola Di Benedetto? Nulla, se non una semplice amicizia. A confermarlo è l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip 4. Ma partiamo per ordine. Da tempo si mormora di un legame speciale tra il cantante uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi (peraltro uscito trionfatore) e l’influencer.

Sebbene nei mesi scorsi sembrava che il gossip si fosse un po’ assopito, le ultime storie Instagram pubblicate da Paola Di Benedetto hanno portato il web a pensare che tra loro possa esserci davvero qualcosa. Very Inutil People ha ricevuto diverse segnalazioni che parlano di una frequentazione tra la giovane veneta e il cantante. Questo perché nelle scorse ore Paola ha condiviso delle storie in compagnia proprio del giovane cantautore e altri amici.

La storia Instagram di Paola Di Benedetto

Che i due si frequentano è vero, se non fosse che Paola Di Benedetto e Luigi Strangis coltivano solo una bella amicizia e non vi è alcuna love story all’orizzonte. A mettere fine al pettegolezzo in tempi record è stata proprio lei. La speaker ha risposto alla storia Instagram pubblicata dalla pagina di gossip e facendo così chiarezza sul loro reale legame: “Adoro Luigi e c’è una bella amicizia tra noi, nient’altro!”

La risposta di Paola Di Benedetto

C’è anche da dire che sul fronte sentimentale Luigi Strangis ha già spiegato che al momento si sta dedicato alla musica. Dunque non c’è una lei nella sua vita. Anche Paola Di Benedetto, però, è single. Dopo la storia d’amore con Federico Rossi, si è vociferato un flirt con Matteo Berrettini (mai confermato tra le parti). E non solo. Perché sempre l’ex speaker di RTL ha vissuto anche un breve flirt con Rkomi, terminato però in tempi record.

Oggi sia Paola Di Benedetto che Luigi Strangis sono single e no, non stanno insieme!