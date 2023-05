NEWS

Stefano D'Onofrio | 1 Maggio 2023

Uomini e donne

La registrazione del 30 aprile 2023 di Uomini e Donne

La scorsa domenica 30 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tanti i colpi di scena nella nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi. A riportare le anticipazioni di quanto accaduto in studio è stato Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. La novità più importante riguarda senza ombra di dubbio il primo bacio di Luca Daffré.

Il tronista ha infatti baciato per la prima volta una corteggiatrice. La fortunata è stata Alessandra e, secondo quanto trapelato, l’ex corteggiatore e tentatore è molto entusiasta per quanto avvenuto. Luca ha portato in esterna altre due corteggiatrici. Camilla avrebbe tentato più volte di avvicinarsi a Daffré, ma lui non avrebbe voluto concedere un bacio. Con Alice, un’altra delle pretendenti, sarebbe invece scattato soltanto un abbraccio.

Si è poi parlato del trono di Nicole Santinelli. La tronista ha avuto un confronto con Carlo al quale ha rivelato di essere rimasta delusa. Nicole si aspettava che, al termine della precedente registrazione, il corteggiatore cercasse un confronto in camerino con lei. A presentarsi dietro le quinte è stato invece Andrea. Tra quest’ultimo e la Santinelli sarebbe avvenuto un bacio.

Nel corso della registrazione della puntata di Uomini e Donne c’è stato poi un nuovo avvicinamento tra Roberta Di Padua e Carlo, corteggiatore di Nicole. La dama del trono over si è avvicinata al ragazzo per consolarlo e tra i due c’è stato un abbraccio. Un momento che ha fatto infuriare la tronista, che è scoppiata a piangere.

Passiamo poi al trono over. Sempre secondo quanto riportato da Pugnaloni, il cavaliere Claudio è uscito con Gabriella e tra i due è scattato il bacio. Ciò ha provocato una forte lite tra l’uomo e Carla con la quale, nella precedente registrazione, aveva chiuso.

Si è poi parlato nuovamente di Armando Incarnato, che ha iniziato a frequentare una nuova ragazza. Nasce l’ennesima discussione tra il cavaliere e Gianni Sperti che ha a oggetto il lavoro del primo.