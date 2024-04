Gossip

Vincenzo Chianese | 19 Aprile 2024

Stando alle recenti indiscrezioni emerse in rete, pare che Paola Di Benedetto abbia un nuovo fidanzato: ecco cosa sappiamo a riguardo e chi sarebbe lui.

Nuovo amore per Paola Di Benedetto?

Sono ormai anni che il grande pubblico ha imparato a fare la conoscenza di Paola Di Benedetto, che di certo è una dei nomi più amati del mondo dello spettacolo. italiano. Col passare del tempo però l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 4 è finita spesso anche al centro del gossip, per via della sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con Federico Rossi infatti Paola ha avuto una serie di flirt che l’hanno portata al centro dell’attenzione mediatica. A far discutere è stata in particolare la breve conoscenza con Rkomi e in seguito la storia con il calciatore Raoul Bellanova.

Dopo essere tornata single, alla Di Benedetto è stato attribuito un flirt nientemeno che con Fedez, che ovviamente è stato smentito da parte dei diretti interessati. Adesso, dopo un periodo travagliato, sembrerebbe che l’ex Madre Natura abbia ritrovato l’amore.

Stando a quanto si mormora nell’ambiente infatti sembrerebbe che Paola Di Benedetto abbia un nuovo fidanzato. Ma chi è che ha conquistato il cuore dell’ex Vippona? Andiamo a scoprire cosa sappiamo in merito. Stando a quello che riporta Deianira Marzano, da sempre ben informata sul mondo del gossip, pare che Paola si sia lega al calciatore Mickaël Facchinetti, che gioca nella squadra del Lugano. I due da qualche settimana sono stati avvistati spesso insieme e pare che ormai la conoscenza vada avanti da ben un mese.

Tuttavia a oggi la Di Benedetto e Facchinetti non sono ancora usciti allo scoperto. Senza dubbio però i diretti interessati a breve potrebbero intervenire sui social per fare chiarezza sulla situazione. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo a Paola.