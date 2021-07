1 Il gesto di Paola Di Benedetto

Sono passati solo alcuni giorni da quando Paola Di Benedetto ha annunciato la fine della sua relazione con Federico Rossi. Come sappiamo, dopo alcuni anni insieme la conduttrice e il cantante hanno deciso di voltare pagina, a seguito di un lungo amore che non è mai passato inosservato. Attualmente i due sembrerebbero aver voltare pagina, e solo qualche ora fa, nel corso di un’intervista per Whoopsee Paola ha raccontato perché la relazione con Federico Rossi è giunta al capolinea. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Tante volte sui social uno fa vedere quello che vuol far vedere. Quando l’abbiamo comunicato le persone hanno detto “ma strano, andava tutto bene, erano andati a Verissimo”. Poi però non si sanno tutti i retroscena. Io personalmente voglio far vedere sempre le cose belle, non voglio appesantire le persone. C’erano un sacco di retroscena, un sacco di cose private che sono rimaste private ed è giusto che restino private. E che le persone non potranno mai sapere. Era qualche mesetto che le cose non andavano come dovevano andare, fino a quando appunto abbiamo deciso di dividere le nostre strade e basta”.

Tuttavia Paola Di Benedetto ha affermato anche di essere rimasta in ottimi rapporti con Federico Rossi e che tra loro è rimasto un grande affetto e stima reciproca. Solo poco fa così la conduttrice ha fatto un gesto che non è passato inosservato, e che sta già facendo discutere il web. Paola ha infatti condiviso nelle sue storie Instagram la nuova canzone di Federico, e in merito ha affermato:

“Per me super hit dal giorno zero”.

Paola Di Benedetto pubblica nelle sue storie una canzone del suo ex Federico Rossi. pic.twitter.com/ZLtK0fdeOl — disagiotv (@disagio_tv) July 3, 2021

Pare dunque che nonostante la separazione Paola Di Benedetto e Federico Rossi siano davvero rimasti in ottimi rapporti. Che tra i due in futuro ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma? Nel mentre la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ha anche detto la sua in merito alla presunta relazione con Stefano De Martino, di cui si sta parlando nelle ultime ore. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni a riguardo.