Vincenzo Chianese | 21 Luglio 2023

Paola e Chiara arrivano a Napoli in concerto e sul palco a sorpresa sale Fru dei The Jackal che canta Furore con le Iezzi

Paola e Chiara feat Fru

Pochi mesi fa è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando: il ritorno sulle scene di Paola e Chiara. Le sorelle Iezzi, per l’occasione, hanno deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2023, con il brano inedito Furore, che ormai è diventata una vera hit. Fin dal primo momento infatti la canzone ha conquistato il cuore del pubblico e ha scalato le classifiche. Nel mentre le due artiste hanno anche rilasciato il loro nuovo album Per Sempre, al quale ha fatto seguito un tour che sta ottenendo un successo incredibile. In queste settimane dunque, dopo le anteprime sold out di Milano e Roma, le cantanti stanno girando l’Italia intera e solo ieri sera sono arrivate a Napoli per un concerto evento attesissimo da tutti i fan.

Nel corso della serata le Iezzi hanno fatto cantare e ballare tutti i presenti con tutti i loro più grandi successi, da Festival, a Vamos a Bailar, e naturalmente non sono mancate le recenti Furore e Mare Caos. Proprio al momento di cantare il brano sanremese però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato che ha stupito il pubblico.

A salire sul palco con Paola e Chiara è stato infatti Fru dei The Jackal, che ha cantato proprio Furore con le due artiste. Non è mancata anche la coreografia e naturalmente in pochi minuti il video del momento ha fatto il giro del web.

Nel mentre pochi mesi le sorelle Iezzi hanno rivelato come è avvenuta la reunion. Queste le loro affermazioni: “L’idea è venuta durante la fashion week, quando per puro caso ho fatto il deejayset in vetrina in un negozio. Ho chiesto a Chiara di passare per bere una cosa e da un video è diventato tutto virale sul web. La voce del web era sempre più grande. Io e Chiara ci siamo guardate e abbiamo pensato che forse era il momento di ritrovarsi artisticamente. Jovanotti ci ha invitato a un evento, Gianni Morandi nel backstage ci ha detto che dovevamo fare Sanremo insieme. Così abbiamo mandato un pezzo ad Amadeus”.