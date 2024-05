Rottura tra Fedez e Tony Effe: i due avrebbero litigato a causa di una donna famosa (e non si seguono più)

NEWS

Debora Parigi | 20 Maggio 2024

Fedez

Cosa sta succedendo tra Fedez e Tony Effe? I due cantanti sono sempre stati molto amici, ma di recente qualcosa è cambiato. Non si seguono più sui social e pare che abbiano litigato. Il motivo? Avrebbe un nome e un cognome e si tratterebbe di una donna molto famosa. Vediamo tutti i dettagli.

Litigio tra Fedez e Tony Effe per una donna famosa

Un’amicizia da anni e poi non si seguono più sui social. Cosa è successo a Fedez e Tony Effe? I due cantanti erano stati visti insieme l’ultima volta lo scorso marzo al party per il lancio di Icon, il nuovo album dell’ex membro della Dark Polo Gang. Si era vociferato di un acceso battibecco tra i due, poiché in un video sembrava che stessero discutendo animatamente. In realtà stavano solo ridendo.

Ma adesso è uscito un altro rumor su di loro e questa volta il litigio ci sarebbe stato davvero. Sì perché i due non si seguono più reciprocamente su Instagram. Com’è possibile che due ragazzi che si sono sempre frequentati, passando anche parecchio tempo insieme, smettano improvvisamente di seguirsi sui social? A quanto pare la causa di tutto avrebbe nome e cognome e si tratterebbe di Taylor Mega.

Qualche giorno fa Dagospia aveva pubblicato un pettegolezzo riguardo Fedez e la nota modella e influencer. “Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?”, si leggeva sul sito. A questo rumor ha fatto eco Deianira Marzano insieme a Tag24 che hanno aggiunto dei dettagli inerenti proprio a Tony Effe.

“Fedez e Tony Effe hanno litigato? Da qualche ora sul web ha cominciato a circolare questa indiscrezione e secondo alcuni sarebbe tutta colpa di Taylor Mega. Ma andiamo con ordine. A lanciare una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano sono stati alcuni utenti che non hanno potuto fare a meno di notare che Fedez ha tolto il follow all’altro rapper e lo stesso ha fatto il collega con lui. Effettivamente andando a controllare follow e follower di entrambi è impossibile trovare i rispettivi nomi“.

Anche il sito Rumors ha riportato la vicenda lanciando varie supposizioni. In pratica all’inizio si è pensato che Fedez stia facendo “pulizia di contatti e conoscenze” allontanandosi anche da alcune frequentazioni dopo la denuncia per il pestaggio di Cristiano Iovino. Ma c’è chi pensa che invece i due rapper abbiano litigato perché l’ex marito di Chiara Ferragni avrebbe fatto apprezzamenti su Taylor Mega durante un pranzo tra amici. Tony Effe, ex fidanzato della nota influencer, non avrebbe preso bene le parole del collega e quindi avrebbero litigato.