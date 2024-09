Ospiti del Suzuki Music Party, Paola e Chiara hanno avuto modo di presentare “Il Linguaggio del Corpo”, la nuova canzone in duetto con BigMama, che si prepara a essere già una hit!

Il duetto tra Paola e Chiara e BigMama

Ieri è andato in onda l’attesissimo evento su Nove, Suzuki Music Party, dove Amadeus ha avuto modo di presentare tanti Big della musica italiana e i loro nuovi brani. Uno dei duetti che più hanno scatenato e interessato il pubblico è il duetto tra Paola e Chiara e BigMama nella canzone, Il Linguaggio del Corpo.

Un duetto che mescola le voci delle tre artiste, che vogliono rivendicare alcuni temi importanti, come vedremo in seguito. Il conduttore molto felice di averle con lui in trasmissione, ha lasciato loro il palco. Paola e Chiara e BigMama ci hanno regalato una performance straordinaria, che ha coinvolto tutti i presenti e i telespettatori da casa.

Che i tuoi occhi così sembra che fanno ah ahha ahh

Quando mi tocchi così fanno ah ahha ahh



IL LINGUAGGIO DEL CORPO-PAOLA E CHIARA FT BIGMAMA per la prima volta al #SuzukiMusicParty#IlLinguaggioDelCorpo pic.twitter.com/1sKeOlKCJv — BIGMAMA UPDATES🩸| 🫦 (@BigMamaUpdatess) September 22, 2024

Orecchiabile e dal sound coinvolgente, si è davanti a una hit che certamente otterrà risultati importanti dopo la sua pubblicazione.

Il Linguaggio del corpo testo canzone Paola e Chiara con BigMama

Ma conosciamo anche il testo de Il Linguaggio del Corpo di Paola e Chiara in duetto con BigMama? Qui a seguire vi proponiamo un piccolo stralcio della canzone:

“Di te non m’innamoro mai

Vive e muore la poesia

È un viavai come in un night

Senza più allegria

Lascia tutto ciò che hai

Lascia la tua fantasia

Libera come una città

Senza ipocrisia

Le lame nelle giarrettiere

Per difenderci da chi vuole il cuore

Metterlo in catene

Sangue che bolle nelle vene

Quello che versi da bere

Vuoi vederе, non vedere

Non mi guardarе così

Che i tuoi occhi così sembra che fanno”

L’idea di collaborare, come dichiarato da Paola e Chiara è nata nel 2023, quando le due artiste hanno incontrato BigMama al Roma Pride e ne sono rimaste colpite.

Il Linguaggio del Corpo è una canzone pubblicata da Columbia Records e Sony Music Italy, prodotto da Starchild. Chi ha scritto il brano? Il pezzo vede la presenza di Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Alessandro La Cava tra gli autori.

Il significato di Il Linguaggio del Corpo

Qual è il significato de Il Linguaggio del Corpo, canzone di Paola e Chiara e BigMama?

Si parla di attrazione fisica e di sensualità, ma lo si fa con distacco emotivo. È un inno alla femminilità che porta con sé un messaggio forte e di accettazione. Vuole esprimere la propria identità con coraggio, anche se non si è poi così conformi alla società odierna.

Nel testo de Il Linguaggio del Corpo di BigMama insieme a Paola e Chiara, c’è anche un riferimento a coloro che subiscono degli attacchi per la loro forma fisica, specialmente sui social. Non solo seduzione quindi, ma anche accettazione e scambio di sguardi che non si concretizzano.