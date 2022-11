Cirilli e Paolantoni sono Minghi e Mietta a Tale e quale, ma il risultato è tutto da ridire

Per la sesta puntata di Tale e quale show 2022 Paolantoni e Cirilli hanno dovuto imitare Amedeo Minghi e Mietta. La loro performance.

Paolantoni e Cirilli come Amedeo Minghi e Mietta a Tale e quale

Continuano le performance tanto attese di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli a Tale e quale show 2022. A parte quando vinsero interpretando Stanlio e Ollio, per il resto hanno fatto solo molto divertire. Quindi anche per la sesta puntata non sono stati da meno.

Francesco e Gabriele, infatti, si sono dovuti calare nei panni di Amedeo Minghi e Mietta, litigando fino all’ultimo su chi avrebbe fatto chi. Alla fine hanno scelto Gabriele come Minghi e Francesco come Mietta. Nel dettaglio, i due hanno cantanto il brano indimenticabile e famosissimo “Vattene amore” direttamente dal Festival di Sanreno 1990. Volete vedere un pezzo della loro performance? Eccola nel video qui sotto:

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni in Amedeo Minghi e Mietta

Trottolini amorosi ☠️🚀🫵🏻

#Taleequaleshow pic.twitter.com/pGmdFShOnM — •~Anchemeno~• (@AncheMenopls) November 4, 2022

La giuria si è ovviamente divertita tantissimo, commentando con tantissime battute. Cristiano Malgioglio è stato molto diretto e ha detto: “Io sono veramente turbato”. Comunque ha aggiunto che si è davvero tanto divertito. Tutti hanno fatto notare le gambe di Paolantoni-Mietta, dove si vedevano i tanti peli da sotto le calze nere.

Potete rivedere tutta l’esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che imitano Amedeo Minghi e Mietta andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

