Rosalinda Cannavò imita Madame di fronte al fidanzato Andrea Zenga

A Tale e quale show Rosalinda Cannavò veste i panni di Madame

Dopo la vittoria la scorsa settimana grazie alla sua imitazione di Francesca Michielin, oggi Rosalinda Cannavò ha dovuto interpretare un’altra grande artista. Per la quinta puntata di Tale e quale show 2022, infatti, per lei è stata scelta Madame.

Sicuramente non è un compito facile e l’attrice si è impegnata tantissimo in settimana per potere fare un’esibizione al meglio. A tal proposito, Rosalinda ha dovuto cantanre il brano “Voce” direttamente dal Festival di Sanremo 2021. Ecco un estratto della sua performance in questo video:

Come poter dimenticare una performance come questa! 💥 Rivedi l’esibizione di Rosalinda Cannavò che interpreta Madame qui 👉 https://t.co/p6yCLxPyuK#taleequaleshow @14Cannavo pic.twitter.com/uIlRsNSI8S — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 28, 2022

La giuria ha fatto i complimenti a Rosalinda, trovandola specialmente identica per quanto riguarda il trucco. Cristiano Malgioglio le ha consigliato di usare più grinta, l’ha trovata abbastanza simile nella voce, ma in dei punti gli è sembrata come una cantilena. In generale tutti le hanno detto che sta facendo molto bene e sta ottenendo grandi risultati con i suoi progressi. E a voi com’è sembrata la Cannavò in questa esibizione? Da notare che tra il pubblico, a guardarla molto orgoglioso, c’era anche il fidanzato Andrea Zenga.

Potete rivedere tutta l’esibizione di Rosalinda Cannavò che imita Madame andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

