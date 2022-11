Paolantoni e Cirilli imitano le sorelle Goggi indossando una tutina aderente

NEWS

Debora Parigi | 11 Novembre 2022

Tale e Quale Show

L’imitazione di Rosalinda Cannavò nella settima puntata di Tale e quale

Siamo arrivati alla finale di Tale e quale show 2022 e scopriremo quali sono i 6 artisti che passeranno il turno per la finalissima la prossima settimana insieme ai 6 campioni dello scorso anno. E così per questo nuovo appuntamento con il programma di Carlo Conti, cosa c’è in serbo per Rosalinda Cannavò?

L’attrice ed ex gieffina ha fatto un bel percorso ed è migliorata tanto nel corso delle puntate. Per questa finale 2022 ha dovuto vestire i panni dell’icona pop Katy Perry. Non è un compito facilissimo, poiché la cantante è molto particolare. Andando nel dettaglio, Rosalinda si è esibita nel brano “Hot ‘n Cold” direttamente dal videoclip ufficiale. Quindi l’abbiamo vista in abito da sposa. Ecco un estratto della sua performance nel video qui sotto:

Rosalinda è stata più “hot” o “cold”? 💃 Rivedi l’esibizione di Rosalinda Cannavò che interpreta Katy Perry qui 👉 https://t.co/p6yCLy7HIS#taleequaleshow@14Cannavopic.twitter.com/f6wJn7ntVc — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 11, 2022

Alla fine della sua esibizione ha mandato un chiaro messaggio al fidanzato Andrea Zenga facendo il segno dell’anello all’anulare.

Loretta Goggi le ha fatto i complimenti, trovando la voce molto simile visto che era anche nelle sue corde. Complimenti anche da Giorgio Panariello. Cristiano Malgioglio ha apprezzato la parte del ritornello, mentre nelle strofe secodo lui si è completamente persa.

Potete rivedere tutta l’esibizione di Rosalinda Cannavò che imita Katy Perry andando sul sito di Rai Play. Qui, tra l’altro, potete anche seguire la diretta e rivedere tutta la puntata.