La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sarà nel cast del nuovo film dei Me contro te

Debora Parigi | 31 Maggio 2024

Paolo Bonolis Sonia Bruganelli

Uscirà nei prossimi mesi al cinema il nuovo film dei Me contro te e tra i protagonisti troviamo la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Continua il successo dei Me contro te e presto uscirà al cinema il nuovo film dei due youtuber di successo tanto amati dai bambini. Il nuovo capito si intitola “Operazione spie” e tra i protagonisti c’è anche una giovane attrice figlia d’arte. Stiamo parlando di Adele Virginia Bonolis, figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Nel nuovo film dei Me contro te c’è anche la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Sicuramente il pubblico adulto che ha figli piccoli conosce molto bene i Me contro te. Loro sono Luigi Calagna e Sofia Scalia, detti anche Luì e Sofì, e sono diventati noti su Youtube da molti anni realizzando contenuti per bambini. Il loro successo è andato oltre i canali social approdendo al cinema con tutta una serie di film dall’enorme successo al botteghino.

E così quest’anno uscirà in tutte le sale l’ultimo capitolo della saga in cui i due protagonisti combattono contro il Signor S. E tra gl attori che faranno parte di “Operazione spie” c’è anche una nota figlia d’arte. Stiamo parlando di Adele Virginia Bonolis, figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Come riporta il sito del quotidiano Il Messaggero, la quindicenne interepterà uno dei personaggi della pellicola. E a tal proposito abbiamo alcune informazioni in merito. Adele, infatti, interpreterà Marta, la ragazza per cui il super cattivo si prenderà una cotta da adolescente. Quindi sarà molto coinvolta nella storia del film.

La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è nata il 15 dicembre 2007 e nei mei scorsi, ospite a Verissimo con la madre, aveva rivelato la sua passione per la recitazione. Infatti aveva anche anticipato a Silvia Toffanin che ci sarebbe stata una novità in arrivo. Oltre ad Adele, l’ex coppia ha altri due figli: Silvia e Davide. Il conduttore ha inoltre altri due figli, Martina e Stefano, nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller.