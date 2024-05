Affari Tuoi, la partita speciale di Cristian: in gioco mentre la sorella è in sala parto

NEWS

Debora Parigi | 31 Maggio 2024

Nella puntata del 30 maggio di Affari Tuoi ha giocato la Liguria con il concorrente Cristian, accompagna dalla madre. Il ragazzo ha rivelato che con lui ci sarebbe dovuta essere la sorella, ma proprio mentre lui stava giocando lei stava partorendo.

Cristian della Liguria gioca ad Affari Tuoi mentre la sorella è a partorire

Ieri sera, giovedì 30 maggio, dopo il TG1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Si è trattata della penultima, infatti questa sera andarà in onda l’ultima puntata della stagione, nonché l’ultima anche per Amadeus che da settembre passerà a Discovery.

Parlando del programma di Rai1, ieri ha giocato la Liguria con il concorrente Cristian che si è fatto accompagnare dalla madre Silvia. Proprio subito all’inizio del gioco, il partecipante ha rivelato che lì accanto a lui, al posto della madre, ci sarebbe dovuta essere la sorella. Perché non era presente? Possiamo dire che la ragazza ha avuto un piccolo “contrattempo”. “Doveva esserci mia sorella, ma lei ora è in dolce attesa”, ha spiegato.

Cristian ha quindi iniziato la sua partita ad Affari Tuoi con il pacco numero 10 e non ha iniziato benissimo. Il primo pacco aperto conteneva 300 mila euro, il secondo 50 mila, il terzo 10 mila, il quarto 5 mila, il quinto 30 mila. Finalmente con la sesta chiamata ha trovato i 50 euro. A questo punto il dottore gli ha offerto 20 mila euro, ma lui ha rifiutato. Dopo aver chiamato un blu e un rosso (75 mila euro), è arrivata la nuova proposta dal dottore che gli ha offerto il cambio. Anche questo è stato rifiutato dopo il confronto con la madre che gli ha consigliato di proseguire con il 10.

LEGGI ANCHE: Il testo della canzone di Elodie “Black Nirvana”

Dopo aver aperto un altro blu e un altro rosso, è arrivata l’offerta di 25 mila euro. Prima di scegliere cosa fare, Cristian ha parlato di nuovo della sorella che sarebbe dovuta essere lì. E ha rivelato che mentre lui stava giocando, lei era a partorire: “Oggi dovevo essere qui con mia sorella, prima della puntata l’ho sentita. Potrebbe partorire da un momento all’altro. Lei mi ha detto di osare nel modo giusto, ma con razionalità. Rispetto anche la sua volontà. Ringrazio e osiamo, rifiutiamo”.

Quindi la partita del concorrente della Liguria è andata avanti trovando 0 euro. A questo punto l’offerta del dottore si è alzata a 30 mila euro mettendo in difficoltà Cristian che però ha deciso di osare ancora. E ha fatto bene, perché ha trovato altri due pacchi blu. Arrivati nella parte finale, Cristian e la madre si sono ritrovati con tre pacchi blu e tre rossi e il dottore ha offerto 40 mila euro. I due hanno di nuovo rifiutato aprendo il pacco da 15 mila. Il dottre non si è mosso proponendo la stessa cifra. Lui ha di nuovo rifiutato trovando i 200 mila e i 75 euro.

Rimasto con 100 mila euro e 10 euro, Cristian alla fine ha accettato la proposta di 35 mila fatta dal dottore. “A questo punto, scelgo il male minore?”, ha commentato il concorrente di Affari Tuoi. “Sarà difficile dormire stanotte, però è un gioco. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti. Però bisogna giocare con razionalità e lucidità. Sarebbe peggio tornare a casa con 10 euro, quindi accettiamo”. Come una beffa, però, Cristian aveva il pacco da 100 mila euro.