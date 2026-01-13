Tra vecchi ricordi e nuove promesse, il post Instagram di Adele Bonolis svela il lato più dolce del conduttore e riavvicina la famiglia

Ci sono immagini che non hanno bisogno di didascalie, ma quando le parole accompagnano la nostalgia, il risultato è un’emozione che travolge i social. Adele Bonolis, la figlia di Paolo e Sonia Bruganelli, ha deciso di aprire il baule dei ricordi, condividendo con i suoi follower due frammenti di vita che raccontano molto più di un semplice legame di sangue. È il ritratto di una complicità che resiste al tempo e ai cambiamenti radicali di una famiglia finita spesso sotto i riflettori.

Il primo scatto ci riporta indietro di diciotto anni: un Paolo Bonolis inedito, elegantissimo e visibilmente emozionato, stringe tra le braccia Adele nel giorno del suo battesimo. Lei, una nuvola bianca di pizzi, guarda già dritto nell’obiettivo con una sicurezza disarmante. Il secondo scatto, invece, è un presente in bianco e nero: un abbraccio stretto, consapevole, tra un padre e una figlia ormai donna, pronti a condividere anche il set nel tanto atteso ritorno de I Cesaroni.

Un legame scritto nel DNA e la complicità ritrovata

A rendere il tutto ancora più poetico è stata la scelta musicale di Adele, che ha affidato alle note di una canzone il senso profondo del loro rapporto: un ritrovarsi sempre, “comunque vada”, oltre le strade tortuose della vita. Non è tardata la reazione di Sonia Bruganelli. L’ex opinionista del Grande Fratello, nonostante la separazione da Paolo, ha commentato con orgoglio e dolcezza, sottolineando come quello “sguardo indagatore” di Adele fosse presente fin dai suoi primi mesi di vita. Un segnale chiaro di come, oltre la fine di un amore, resti la solidità di una famiglia che sa ancora guardarsi con amore.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X