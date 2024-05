Paolo Bonolis incorona Stefano De Martino come suo erede: “È molto bravo”

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Maggio 2024

Paolo Bonolis

In una recente intervista Paolo Bonolis incorona Stefano De Martino come suo erede in TV: “È molto bravo”

Intervistato di recente Paolo Bonolis ha incoronato Stefano De Martino come suo erede in TV. Il presentatore di Avanti Un Altro ha riservato parole al miele per il collega: “È molto bravo”.

Paolo Bonolis incorona De Martino come suo erede

Tanti anni di carriera alle spalle e altrettanti successi. Paolo Bonolis è senza dubbio tra i conduttori più amati della nostra TV. Ma sembra essere pronto a farsi da parte quando sarà il momento e a SuperGuida TV ha confessato che non appena i suoi figli diventeranno maggiorenni, si fermerà. L’ha fatto per tanti anni, ma a un certo punto è giusto farsi da parte e dire basta.

Paolo Bonolis quindi è dell’idea che si debba lasciare spazio ai giovani. Nella nostra TV ci sono tanti conduttori promettenti e il presentatore di Mediaset ha già designato chi potrebbe prendere il suo punto:

“Il mio erede? Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione”. Parole al miele dunque per Stefano De Martino da parte di Paolo Bonolis. Dichiarazioni che certamente faranno piacere al conduttore di Stasera Tutto è Possibile, il quale sembra essere vicino al ruolo di dopo Amadeus.

Nonostante anche sui social ci siano persone in gamba che possono fare strada, secondo Paolo Bonolis coloro che fanno parte del web sono desiderose di andare in televisione. Al contempo però è certo che: “La bravura non sia determinata dal numero di visualizzazioni ricevute”.

Sempre nella medesima intervista Paolo Bonolis ha anche detto quale sarà il futuro di Ciao Darwin: “Credo che prima o poi possa meritare ancora una ribalta. E’ un prodotto trasversale ad ogni epoca e molto attuale. Ha lo stesso spirito di leggerezza di Avanti un altro”. Secondo il conduttore si tratta di un prodotto complesso che costa fatica con il trascorrere del tempo, però per lui resta ormai una parentesi chiusa.