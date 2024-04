Paolo Bonolis torna sulla separazione con Sonia Bruganelli e rivela: “L’ho subita”

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Aprile 2024

Paolo Bonolis Sonia Bruganelli

Intervistato da Il Corriere della Sera, Paolo Bonolis ha fatto il punto sulla separazione con Sonia Bruganelli e ha ammesso: “La decisione l’ho subita. Per me non è stato facile”, ha dichiarato il conduttore che è poi tornato anche sul suo futuro a Mediaset….

Paolo Bonolis sulla separazione con Sonia Bruganelli

Dal pettegolezzo su Melissa Satta a un ex volto di Amici che vorrebbe tornare in trasmissione e pare non sia più amico con Stefano De Martino, ad attirare l’attenzione sono anche le recenti dichiarazioni di Paolo Bonolis a Il Corriere della Sera. Il conduttore di Avanti Un Altro è tornato a parlare della storia d’amore vissuta con Sonia Bruganelli, conclusasi nel 2023. A Vanity Fair entrambi dissero di essere “separati ma più uniti che mai”.

Sarà ancora così? Paolo Bonolis ha affermato che su questo non c’è dubbio. Hanno tre figli insieme e ci vuole una certa armonia genitoriale. Ma la separazione è stata una scelta presa o subita da parte del conduttore? Lui senza filtri si è esposto:

“Decisione presa o subita? L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto. Se mi sono chiesto se e cosa ha sbagliato con Sonia? Certo. E di sicuro l’avrà fatto anche lei”.

Peraltro durante la chiacchierata con il CorSera, Paolo Bonolis ha fatto sapere se oggi ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli. Il presentatore però si è dichiarato felicemente single, anche se non ha chiuso le porte a un’eventuale conoscenza prossimamente:

“Sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.

Ma non solo! Nel corso dell’intervista si è parlato anche di futuro televisivo. Spesso il nome di Paolo Bonolis è uscito fuori come ipotetico conduttore del Festival di Sanremo. Ma lui ha fatto sapere di restare ancora a Mediaset: “Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola”.

Vedremo cosa succederà in futuro!