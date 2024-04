Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Aprile 2024

Paolo Bonolis

In una recente intervista Paolo Bonolis ha raccontato quando in passato Freddie Mercury ci provò con lui: “Avevo 25 anni….”

Tra i tanti punti toccati nella recente intervista di Paolo Bonolis, c’è anche un ricordo del passato. Il conduttore ha raccontato quando, a soli 25 anni, fece la conoscenza di Freddie Mercury: “Ci provò con me”.

Paolo Bonolis e le avance di Freddie Mercury

Lunga intervista di Paolo Bonolis a Il Corriere della Sera. Il noto conduttore di Canale 5, con un passato anche in Rai e una carriera di 45 anni alle spalle, si è raccontato a 360°. Non è mancato un discorso sulle sue relazioni passate, così come la rottura con Sonia Bruganelli, che per sua stessa ammissione avrebbe “subito”.

Ai microfoni del giornale, Paolo Bonolis ha raccontato anche un episodio che lo coinvolse quando aveva 25 anni. Si trovava a Londra in quel periodo e fece la conoscenza di un volto storico della musica mondiale: il cantante e compositore dei Queen, Freddie Mercury.

Come detto all’epoca Paolo Bonolis era molto giovane e i due pare abbiano avuto anche una bella conversazione, fino a che però il frontman ci avrebbe provato con lui. Il presentatore però fece un passo indietro: «Adoro la tua musica, la trovo fantastica, ma abbiamo orizzonti ormonali diversi», disse in quella circostanza.

Ricordando quell’episodio Paolo Bonolis oggi a Il Corriere della Sera ha affermato: «Chiacchierammo. E poi ciascuno ha preso la sua strada. Ma ero caruccio, sa?», con la sua solita vena ironica.

L’amicizia storica con Luca Laurenti

Ma non solo il retroscena su Freddie Mercury. Durante l’intervista con Il Corriere della Sera per Paolo Bonolis c’è stato modo anche di parlare di un collega e amico storico: Luca Laurenti. Li abbiamo sempre visti lavorare l’uno accanto all’altro, tranne per un breve periodo. Ma in generale sono sempre stati molto uniti e le loro strade si sono sempre incrociate.

Paolo Bonolis nutre una stima fraterna nei confronti di Luca Laurenti e ne ha parlato tra le colonne del quotidiano:

“Ci siamo separati professionalmente per tre anni, io sono andato in Rai, lui è rimasto con Costanzo. Non litigo mai con nessuno. Con Luca andiamo molto d’accordo, lui è speciale, molto intelligente, disincantato, sereno. Vive in una fase quantica diversa dalla nostra”, ha concluso Paolo Bonolis.

Magari in futuro li rivedremo ancora insieme in altri progetti lavorativi, così come accade oggi ad Avanti Un Altro.