Nicolò Figini | 5 Giugno 2023

L’addio alla TV di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis è un conduttore amato da gran parte del pubblico italiano e ha tenuto compagnia a diverse generazioni nel corso degli anni. Tra i programmi più apprezzati posiamo citare “Chi ha incastrato Peter Pan“, “Bim Bum Bam“, “Ciao Darwin” e il più recente “Avanti un altro“. Una carriera costellata da mille soddisfazioni che però potrebbe presto lasciarsi alla spalle.

Ne ha parlato lui stesso nel corso del Festival Dogliani durante un’intervista di fronte a una vasta platea. Il conduttore ha affermato che molto presto lascerà la televisione e il motivo riguarda la sua famiglia. Bonolis desidera passare più tempo con i propri figli:

“Questo è un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni. Sento che nell’ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro, tipo i miei figli. Starò in video ancora per poco”.

Al momento non abbiamo una data precisa, non sappiamo quanto ancora rimarrà in TV. Non si tratta di uno scherzo, ma il presentatore si è mostrato molto serio al riguardo. Sappiamo con certezza che nella prossima stagione televisiva tornerà con una nuova edizione di “Avanti un altro“. In seguito, in autunno, lo vedremo di nuovo al timone di “Ciao Darwn“. Il tutto con sempre accanto il suo amico fidato Luca Laurenti.

Facendo una battuta, infatti, Paolo Bonolis ha rivelato di avere ancora un anno di contratto. Qualcuno gli ha chiesto qual è il suo ricordo più brutto della TV e lui ha affermato: “Un ricordo per me drammatico è che ho un altro anno di contratto“. Un altro modo, quindi, per ribadire la sua voglia di lasciare questo mondo e ritirarsi a vita privata. Magari agendo solamente dietro le quinte.

Questo quanto riporta anche il sito Gossip e TV. Per adesso non abbiamo altre informazioni. Nel frattempo, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.