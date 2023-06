NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Ecco chi è il preferito de L’Isola dei Famosi 2023

Ormai ci siamo. Mancano solo due settimane alla finale de L’Isola dei Famosi 2023 e finalmente a breve sapremo chi vincerà quest’anno il reality show. Questa sera intanto su Canale 5 arriva l’ottava puntata e potrebbero non mancare diversi colpi di scena. Nel corso della diretta infatti assisteremo a nuovi faccia a faccia, e in più ci sarà una nuova importante eliminazione, a pochi giorni dall’ultima puntata. Non è da escludere inoltre che stasera venga decretato il primo finalista di questa edizione, e di certo numerose saranno le emozioni che vivremo.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, e vi abbiamo chiesto di votare il vostro naufrago preferito della settima settimana de L’Isola dei Famosi 2023. Andiamo dunque a scoprire la classifica completa e le preferenze dei nostri lettori:

10 Gian Maria Sainato, con lo 0% dei voti

09 Alessandra Drusian, con l’1% dei voti

08 Luca Vetrone, con il 3% dei voti

07 Fabio Ricci, con il 4% dei voti

06 Cristina Scuccia, con il 5% dei voti

05 Nathaly Caldonazzo, con il 7% dei voti

04 Andrea Lo Cicero, con il 7% dei voti

03 Pamela Camassa, con il 19% dei voti

02 Marco Mazzoli, con il 26% dei voti

01 Helena Prestes, con il 27% dei voti

Questa settimana dunque è Helena Prestes la naufraga preferita de L’Isola dei Famosi 2023. Dopo un periodo trascorso sull’Isola di Sant’Elena, la modella solo la scorsa settimana è rientrata in gioco, tuttavia in questi giorni si è spesso scontrata con gran parte del gruppo. Helena dunque sembrerebbe essere sola contro tutti, e in molti si chiedono se sarà proprio lei a vincere il reality show. Non resta che attendere però per scoprirlo.