Belve, Lory Del Santo sul successo di The Lady: “È la cosa più elegante di questo mondo”

Nicolò Figini | 24 Aprile 2024

Lory Del Santo, ospite nella quarta puntata di Belve, ha rivelato cosa pensa del successo della sua webserie The Lady.

L’opinione di Lory Del Santo su The Lady

Ieri sera Lory Del Santo ha fatto ridere e commuovere il pubblico di Belve e anche Francesca Fagnani. Insieme alla conduttrice ha infatti raccontato del dolore per la perdita dei suoi due figli, ma ha anche toccato argomenti più leggeri come le misure dei genitali maschili.

Oltre che della vita privata ha però parlato anche della propria carriera, dagli inizi fino al successo cinematografico. A un certo punto ha avuto l’idea di creare una webserie, che è andata virale in tutta Italia: The Lady. Questo prodotto, pubblicato su YouTube dal 2014 al 2017, ha raccolto milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo e la Del Santo ne è molto fiera.

Lory Del Santo ha infatti dichiarato di aver sceneggiato, diretto e montato tutte le stagioni in autonomia. Nemmeno le critiche, che hanno bocciato “il dilettantismo degli interpreti, la mancanza di trama e l’imperizia tecnica“, sono riusciti a scalfire la sua opinione:

“The Lady è la cosa più elegante che esiste in questo mondo. Io ho il senso dell’immagine, sono anche fotografa. Wired ha detto che nel 2024 l’unico anniversario degno di essere celebrato è quello dei dieci anni di The Lady. A me piace descrivere i personaggi nella loro verità”.

Per quanto riguarda le critiche sugli attori, invece, ha ribadito che il fatto di averli scelti tutti di bell’aspetto voleva essere ironico: “Non era per niente basico, abbiamo fatto 20 milioni di visualizzazioni“. Voi che cosa ne pensate di questa webserie, se l’avete guardata negli anni in cui tutti ne stavano parlando?

Vedremo in futuro se la chiacchierata con la Fagnani farà tornare la voglia a Lory Del Santo di produrre una quarta stagione di The Lady. Vi terremo informati.