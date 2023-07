NEWS

Nicolò Figini | 7 Luglio 2023

La risposta della Rai su Fiorello

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per quanto riguarda la presentazione dei palinsesti 2023/2024 della Rai. In tale occasione, infatti, abbiamo scoperto quali saranno le trasmissioni che torneranno e quali novità attendono il pubblico a casa. Parlando dei programmi, per esempio, ci sarà un nuovissimo show con protagonista Stefano De Martino. Cambio di conduzione a L’Eredità con Pino Insegno, il quale tornerà anche con Il Mercante in Fiera. E Fiorello?

In molti, infatti, si sono accorti del fatto che il comico non è stato menzionato per tutta la messa in onda della conferenza. Diverse persone, infatti, si aspettavano che un successo grande quanto quello di Viva Rai 2, che per mesi è stato elogiato, venisse riconfermato. Che cosa sta succedendo?

A spiegarlo ci ha pensato Roberto Sergio, il quale verso la fine dell’evento e poco prima delle domande dei giornalisti, ha voluto precisare che si sta lavorando perché Fiorello possa tornare a Viva Rai 2. Il conduttore vorrebbe riprendere il suo ruolo, ma il problema riguarda il condominio che si trova in Via Asiago 10, all’interno del quale abitano delle persone:

“Ha voglia di proseguire. Il tema non risolto è Via Asiago 10. Ci sono dei condomini e con il mio staff cercheremo di ragionare coi condomini per trovare soluzione di sintesi che consenta a novembre di riprendere lo show”.

Al momento, purtroppo, non sappiamo ancora che cosa accadrà. Gli inquilini del palazzo si saranno sicuramente lamentati del tanto rumore che il programma causa alle prime luci dell’alba. Vedremo come e se risolveranno la questione. Noi vi terremo informati con tutti gli aggiornamenti del caso.

