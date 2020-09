Nella Casa del Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai e ieri sera, durante la diretta, abbiamo assistito all’ennesimo colpo di scena. Dopo Elisabetta Gregoraci che sarebbe ha tardato il suo ingresso a ieri per motivi personali, sono giunte notizie che riguardano Paolo Brosio. Nonostante le smentite della sua partecipazione al reality a Novella 2000, il giornalista è stato confermato nel cast.

Tutti infatti aspettavano di vedere Paolo varcare la Porta Rossa, ma così non è stato. A svelare i motivi è stata inizialmente la pagina ufficiale del giornalista, che su Instagram ha spiegato brevemente cosa è accaduto:

“ULTIM’ORA, GRANDE FRATELLO VIP. Per alcuni accertamenti medici, slitta l’ingresso di Paolo Brosio nella Casa del Grande Fratello Vip previsto inizialmente per questa sera, Venerdì 18 settembre 2020.

Nei prossimi post ulteriori informazioni in merito”