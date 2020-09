Chi è Paolo Brosio? Età, carriera, lavoro, fede e profilo Facebook

Conosciamo meglio insieme chi è Paolo Brosio, concorrente del Grande Fratello Vip 5: l’età, l’altezza, la biografia, la vita privata e la fede. Infine dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Paolo Brosio?

Nome e Cognome: Paolo Brosio

Data di nascita: 27 settembre 1956

Luogo di Nascita: Asti

Età: 64 anni

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Giornalista, scrittore

Peso: 75 kg

Figli: Nessuno

Tatuaggi: Nessuno

Profilo Instagram: @paolobrosioreal

Paolo Brosio: età, altezza e biografia

Paolo Brosio è nato ad Asti il 27 settembre 1956 e ha dunque quasi 64 anni di età. È figlio di Domenico Brosio e Anna Marcacci. Paolo si è laureato con lode in Giurisprudenza, tuttavia già con la maggiore età ha iniziato a praticare come giornalista. Inizialmente noto per la sua vita dissoluta, nel 2008 sente la chiama della fede e da lì tutto cambia per lui.

È molto legato alla madre, con cui attualmente vive a Forte dei Marmi. Paolo Brosio al momento non è sposato, tuttavia ha due matrimoni alle spalle. L’ultimo risale al 2004 ed è stato sposato con la modella cubana Gretel Coello. Il matrimonio è durato 4 anni, dopo i quali Brosio ha scoperto un tradimento di lei e ha deciso di interrompere tutto.

Con la fine delle nozze e la scoperta della religione, per Paolo Brosio è iniziata una vita totalmente nuova. Non ha figli.

Programmi tv e lo scherzo de Le Iene

Paolo Brosio è un giornalista, scrittore e conduttore. Si è avvicinato al mondo del giornalismo a 19 anni, da studente e inizia a collaborare con La Nazione. Questo ruolo lo porterà avanti per otto anni, nel frattempo si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti. A pochi giorni dalla laurea è stato poi incaricato di dirigere l’ufficio stampa dell’Università di Pisa.

La carriera televisiva come giornalista professionista è iniziata nel 1990, come inviato di Studio Aperto. Da lì, poi, Paolo diventerà inviato sia del Tg5 che del Tg4. La massima notorietà nell’ambito giornalistico la raggiunge con l’inchiesta Mani Pulite. Dopo l’esperienza come inviato in Mediaset, Paolo Brosio è passato in RAI, più precisamente a Quelli che il Calcio. Lì è rimasto per molti anni, oltre alla co-conduzione di Domenica IN e Linea Verde. Nel 2006 ha ricoperto il ruolo di inviato a L’Isola dei Famosi, successivamente ha fatto lo stesso anche per Stranamore.

Negli anni ’10 è stato molto attivo nell’ambito della religione, portando avanti i suoi ideali di fede. Nel 2019 ha partecipato all’Isola dei Famosi come concorrente, così come nel 2020 al Grande Fratello Vip. Paolo Brosio è stato spesso opinionista e ospite dei programmi di Barbara d’Urso.

Nel 2015 Paolo Brosio è tornato alla ribalta mediatica per via di uno scherzo organizzato da Le Iene nel 2013. Frank Matano, che ha organizzato lo scherzo, si era finto regista per un documentario di Medjugorje. In questa occasione il conduttore fa credere a Brosio di ricevere una telefonata dal Papa in persona. Ovviamente la telefonata era falsa e la reazione di Paolo, che all’inizio aveva creduto alla voce del finto Pontefice, è stata furiosa. Lo scherzo è andato in onda due anni dopo la produzione, rilanciando sul web il personaggio di Brosio.

Paolo Brosio: la fede

Per Paolo Brosio la vita ha preso una svolta totalmente diversa rispetto a quella che per lui era sempre stata la normalità. Abituato a uno stile dissoluto, fatto di donne e serate in discoteca, nel 2008 Paolo ha scoperto la fede. Dopo la perdita del padre, l’incendio al Twiga e la separazione dalla moglie, nella notte della vigilia di Natale Brosio ha sentito la necessità di cambiare.

La chiamata divina è avvenuta durante un’orgia a casa sua, quando una voce gli avrebbe detto di smettere. Il giornalista ha raccontato di avere cacciato tutti di casa e di avere iniziato a pregare, sentendo poi il bisogno di andare a Medjugorje.

Un altro segno che lo ha convinto alla conversione ascetica, stando a quanto dichiarato da lui, sarebbe il ritrovamento di un libro lasciatogli dalla madre. Aprendo una pagina a caso, Paolo Brosio sarebbe capitato sulla frase: “se sei angosciato prega”.

Dove seguire Paolo Brosio: Instagram e social

Paolo Brosio ha un profilo Instagram molto attivo (@paolobrosioreal) in cui condivide gran parte della sua missione di fede. Brosio pubblica molto, negli ultimi periodi specialmente ha condiviso la sua attività umanitaria legata a Medjugorje.

Il giornalista è seguito da quasi 10mila persone, numero probabilmente destinato a crescere dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Paolo Brosio al Grande Fratello Vip

Dal 14 settembre 2020 su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip 5. Concorrente ufficiale, Paolo Brosio. Il giornalista ha dichiarato di partecipare per curiosità. Tra i suoi obiettivi c’è in primo luogo quello di far conoscere il suo progetto legato a Medjugorje. Ma leggiamo le sue dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni prima del suo ingresso nella casa:

“Partecipo per curiosità e perché ho chiedo a Mediaset un aiuto sotto forma di spot solidali per realizzare il mio progetto di costruire un pronto soccorso a Medjugorje. Mi mancherà il mio modo di fare sport, andare a Messa, gli amici del cuore, il gruppo di preghiera e la possibilità di interagire con le notizie. Entrare nella casa per me sarà una nuova esperienza professionale per comunicare con gli altri. Non mi spaventa niente della convivenza. Si esce sempre arricchiti anche dal contrasto.”

I concorrenti del GF Vip 5

GF Vip 5. Paolo Brosio non è l’unico tra i concorrenti a partecipare nel reality, che come ricordiamo, non entreranno tutti insieme, ma divisi in gruppi di due. Ma vediamo nel dettaglio tutti i concorrenti che prenderanno parte al Grande Fratello Vip. Partiamo dall’elenco delle donne che troveremo nella casa più spiata d’Italia:

E non solo. Tra gli uomini del cast del Grande Fratello Vip 5 a far compagnia a Francesco, troveremo invece i seguenti nomi:

Riuscirà Paolo Brosio ad arrivare fino alla fine e vincere questa quinta edizione del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo. A tutti i concorrenti facciamo un grande in bocca al lupo per questa forte esperienza. L’appuntamento con il GFvip è a partire da lunedì 14 settembre 2020 su Canale 5, ore 21:45 insieme ad Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia.

