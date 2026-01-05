Da stasera, 5 gennaio, torna il programma che guida il pubblico tra tesori nascosti, rarità e curiosità, con nuovi speciali in prima serata e un cast di esperti consolidato e arricchito da nuove presenze

La nuova stagione prende il via

Riparte su Nove l’avventura nel mondo dell’antiquariato con Cash or Trash – Chi offre di più?. Dal lunedì al venerdì alle 19:30, Paolo Conticini guida il pubblico alla scoperta di oggetti preziosi, curiosità insolite e storie appassionanti legate al collezionismo. La formula, già amata dal pubblico, unisce suspense, conoscenza e un pizzico di competizione tra venditori e mercanti, offrendo uno sguardo unico sul mercato dell’antiquariato.

Gli speciali in prima serata

La grande novità di quest’anno sono gli speciali in prima serata, intitolati Cash or Trash: La notte dei tesori. Otto appuntamenti tematici ogni lunedì alle 21:30 a partire dal 12 gennaio.

Tra i primi:

Cash or Trash(Land), dedicato al Luna Park con ospite Giorgio Mastrota

Puntate sul mistero con Roberto Giacobbo e Daniele Bossari

Approfondimenti sul cinema e la televisione con Maria Teresa Ruta

Uno speciale musicale legato al Festival di Sanremo

Questi appuntamenti ampliano il programma classico, portando curiosità, storie insolite e ospiti d’eccezione in prime time.

Il cast di esperti e mercanti torna rafforzato

Il team di esperti conferma i volti più amati. Alessandro Rosa resta l’infallibile stimatore, capace di raccontare la storia di ogni oggetto. Tra i mercanti figurano Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia, Federico Bellucci e Irene Bifolchi. A loro si aggiungono nuove presenze: Arrigo Migliorati, ormai volto noto del programma, e Lulù Jacini, mercante toscana esperta in mobili, argenti e pittura, pronta a portare competenze fresche e nuove prospettive.

Oggetti da tutta Italia tra storia e curiosità

Collezionisti e venditori arrivano da ogni angolo del Paese con oggetti recuperati da soffitte, fiere e mercatini. Il repertorio spazia dalle antichità storiche a curiosità contemporanee, dal design ai cimeli, dalle opere d’arte ai vinili. Come sempre, il potere della scelta finale rimane nelle mani del venditore: accettare l’offerta dei mercanti o rifiutarla, trasformando ogni episodio in un vero e proprio gioco di strategia e intuizione.