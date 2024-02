Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Febbraio 2024

Grande Fratello

Questa sera Paolo Masella ha litigato con Beatrice Luzzi dopo aver assistito a uno scontro tra l’attrice e Massimiliano Varrese.

Paolo Masella si scaglia contro Beatrice Luzzi

Questa sera al Grande Fratello abbiamo assistito a diversi scontri e alcuni di questi hanno riguardo anche Beatrice Luzzi. In un primo segmento si è parlato del suo rapporto con Vittorio Menozzi e altri membri della casa, ma lei stessa ha affermato che non si è incrinato e si vogliono ancora molto bene.

Successivamente il conduttore ha chiesto all’attrice e a Massimiliano Varrese di andare in un’altra stanza per farli confrontare ancora una volta. Di recente non vanno di nuovo più d’accordo e per tale ragione ha provato a calmare le acque senza riuscirci. Sono volate parole grosse e il gieffino è uscito senza quasi avvisare nessuno per tornare in salone.

Una volta tornati entrambi insieme agli altri Paolo Masella si è scagliato contro Beatrice Luzzi perché non gli è piaciuto per nulla il suo comportamento. Dopo aver notato il turbamento di Massimiliano, infatti, l’ha accusata di essere una “persona orribile“.

Sei vomitevole, Paolo! Una di quelle persone che nella vita andrebbe evitata. Un ignorante che prova a utilizza termini aulici,che si atteggia a cavaliere quando altro non è che una persona tossica.

Quello che non “sa campa” sei proprio tu #GrandeFratello pic.twitter.com/xsRKUJSbAE — Oltracotanza (@oltracotanza) February 5, 2024

Qui di seguito il discorso completo di Paolo:

“tu che dici a lui che ti ha fatto la pantomima quando stavi piangendo, poi passi accanto a Letizia dici ‘Che fai, piangi?’. Guardati allo specchio, sei una persona orribile.

Guarda bene chi sei prima di parlare di altre persone. Perché tu non sai cosa vuol dire campare. Perché nessuno ti vuole qui dentro? Perché sei una persona che fa male”.

“perché nessuno ti vuole qui dentro? perché sei una persona che fa male”

che schifo, ho letteralmente i brividi. paolo si dovrebbe vergognare per queste parole. stanno facendo sentire beatrice una merda, e non se lo merita affatto. FATE SCHIFO #luzzers #grandefratello pic.twitter.com/9xXABfMn7o — edoardo (@edosenzaemoji) February 5, 2024

Il web si è diviso come al solito tra chi difende Beatrice Luzzi e chi invece l’attacca. L’attrice, invece, ha cercato di calmare le acque senza dare peso alle sue parole: “Io lavoro da quando ho 14 anni, non sai niente di me perché non me l’hai mai chiesto“. Purtroppo però non è ancora finita qui e sicuramente nella notte le tensioni non accenneranno a diminuire.